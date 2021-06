Koronapaniikin jälkeinen asuntobuumi on jatkunut jo niin pitkään, että Finanssi­valvontakin puuttui peliin. Tyypillisesti asuntokauppa hiljenee kesällä, mutta Fivan päätös ja pankkipalvelujen viiveet voivat muuttaa tilannetta.

Klisee siitä, että Suomi väistyy kesälaitumille heti juhannuksen jälkeen, ei pidä lainkaan paikkaansa Jaana Huurinaisen kohdalla.

Vielä tiistai-iltapäivänä Huoneistokeskuksen kiinteistön­välittäjä Huurinainen esittelee kolmiota Espoon Saunalahdessa useille kiinnostuneille.

”Kysyntää on tosi paljon”, Huurinainen sanoo ja lisää, että myöhemmin kesällä hän kyllä aikoo myös lomailla.

Asuntokauppa on käynyt ennätyskuumana alkuvuonna. Toukokuussa kauppamäärät olivat Tilastokeskuksen mukaan 60 prosenttia suuremmat kuin vuosi sitten ja hinnat olivat nousussa kaikissa suurimmissa kaupungeissa.

Selitys koville kasvuluvuille löytyy koronapandemiasta. Keväällä 2020 kaupanteko jumittui, koska uusi virustauti toi asunto­markkinoillekin suuren epävarmuuden. Kysyntä alkoi purkautua melko nopeasti ja kauppamäärät poikkeuksellisesti kasvoivat viime heinäkuussa.

Kiinteistömaailma-ketjun toimitusjohtaja Risto Kyhälä uskoo, että nyt alkava heinäkuu on viimevuotista rauhallisempi.

”Viime vuonna heinäkuu oli kevättä huomattavasti vilkkaampi. Nyt tilanne on normalisoitunut eikä koronan takia varsinaisesti tehdä isoja liikkeitä”, Kyhälä sanoo.

Tilanne on nyt erilainen kuin vuosi sitten, jolloin maailmaa yllättäen järkyttänyt koronapandemia oli pysäyttänyt kaupat keväällä, sanoo Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius.

”Voi sanoa, että viime kesänä kirittiin huhti–toukokuuta kiinni. Nyt asuntobuumi on kestänyt jo vuoden.”

Salenius uskoo, että asuntokauppa myös jatkuu vilkkaana.

”Toki kesä hidastaa aina hiukan, kun ihmiset lomailevat. Ei voi sanoa, että hidastumista on nähtävissä, mutta pientä tasaantumista kohti normaalia”, Salenius sanoo.

Kyhälän mukaan Kiinteistömaailman kesäkuu on kulunut samassa myyntitahdissa kuin viime vuonna, jolloin Suomessa tehtiin kaikkiaan hieman enemmän asuntokauppoja kuin vuoden 2019 kesäkuussa.

Oman jännitteensä asuntokaupoille tuo Finanssi­valvonnan (Fiva) johto­kunnan tiistaina julkistama päätös madaltaa asuntolainojen lainakatto 85 prosenttiin. Lainakatto koskee kaikkia muita paitsi ensi­asunnon ostajia.

Päätös tulee voimaan lokakuun alussa. Sen jälkeen asuntoa ostava voi saada lainaa korkeintaan 85 prosenttia asunnon hinnasta.

Tämä lainakatto on ollut 90 prosentissa viime vuoden kesäkuusta lähtien. Tuolloin lainan saamista helpotettiin, koska Fiva pelkäsi korona­viruksen seurauksia asuntomarkkinoille.

”Nyt on nähty, että lainamarkkinan kehittyminen on ollut niin vilkasta, ettei ole enää perusteltua helpottaa lainanottoa”, Fivan johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen sanoo.

Päätöksellä palataan valvojan ajatukseen siitä, että kotitalouksien huolestuttavaa velkaantumista täytyy hillitä ennen kuin käy kalpaten.

Sääntelyn mukaan päätös ei voi tulla voimaan heti, joten laina­kattoa pelästyvät voivat tehdä nopeita päätöksiä ennen syyskuun loppua. Uhkaako asuntomarkkina kuumentua entistä enemmän, jos suomalaiset pyrkivät saamaan kaupat tehtyä ennen tiukempaa lainakattoa?

”On ihan mahdollista, että asunnonostoa harkinneet hakevat nyt lainaa ennen sitä [lokakuun alkua], mutta luotamme, että pankit harjoittavat vastuullista lainanantoa eivätkä lähde ottamaan loppukiriä”, Nykänen sanoo.

Välittäjät Jaana Huurinainen ja Irina Kaijanen esittelemässä Espoon Saunalahdessa Santapellonkujalla myynnissä olevaa asuntoa.

Kiinteistömaailman Kyhälä ei usko, että päätöksellä tulee olemaan vaikutusta asuntokauppaan nyt tai lainakaton tullessa voimaan.

”Omarahoitusosuutta voi jatkaa kalliimmalla velalla tai lainaamalla läheisiltä tai sukulaisilta”, Kyhälä sanoo.

Saleniuskaan ei usko, että Fivan päätös juurikaan kiihdyttää loppu­kesän asuntokauppaa.

”Joidenkin ostajien osalta ehkä, mutta ei niin paljon, että se näkyy piikkinä myynneissä”, Salenius sanoo.

Danske Bank kommentoi tiistaina, että Fivan päätös oli odotettu paluu koronaa edeltäneeseen aikaan. Lainakaton korottaminen ei pankin mukaan ollut alun perinkään tarpeellista.

Heinäkuun kaupoissa voi näkyä myös pankkien ruuhkat lainojen käsittelyssä. Kaikille asuntolainaa hakeneille ei ole saatu annettua edes lainatarjouksia ja kaupantekoaikojen varauksissa on ollut viiveitä.

”Meillä on ennätysmäärä kauppoja avoimena. Sekä laina­neuvottelu­ajat että kaupantekoajat menevät eteenpäin. On harmillista, että pankkien tiskeillä on tällainen tilanne. Se näyttää koskevan kaikkia asuntorahoittajia, vaikka he toki purkavat tilannetta parhaansa mukaan”, Kyhälä sanoo.

Salenius ja Kyhälä arvioivat, etteivät pankit ole osanneet ennustaa asuntokaupan jatkumista niin kiivaana, kuin nyt on nähty.

”Se on ihan selkeä hidaste asuntokaupalle nyt. On ollut tapauksia, joissa kesäkuun alussa kauppa-aikaa pyytävä saa ajan elokuulle”, Salenius sanoo.

Asuntokaupat voi nykyisin tehdä myös digitaalisesti, mutta moni ei vielä luota järjestelmään tai haluaa muista syistä tehdä kaupat perinteisesti kasvokkain.

”Se on yksi elämän suurimmista hankinnoista suurimmalle osalle ihmisistä”, Salenius sanoo.

Suomen Kiinteistönvälittäjien mukaan myös Digi- ja väestö­viraston ruuhka on vaikuttanut joidenkin kauppojen viivästymiseen.

Asuntomarkkinoilla on ollut tänä vuonna liikkeellä enemmän ostajia kuin myyjiä, mikä on myös nostanut hintoja. Nyt tilanne on alkanut jo normalisoitua, kun korona-aikana nähty myynti­haluttomuus on väistynyt.

”Tarjolle on tullut jonkin verran enemmän tavaraa kuin alku­vuodesta, eli sikäli tilanne on normaalimpi”, Kiinteistömaailman Kyhälä sanoo.

Huoneistokeskuksen Saleniuksen mukaan markkinoiden tasaantuminen normaalitilaan vaatii koronapandemian väistymisen.

”Henkilökohtaisesti uskon siihen, että jos yhteiskuntaa päästään avaamaan ja matkailu lisääntyy, asuntobuumi laantuu ja tasaantuu normaaliksi asuntokaupaksi”, Salenius sanoo.

Sekä Kyhälä että Salenius huomauttavat, että vapaa-ajan asunnoissa on nyt kesälläkin kova kuhina. Matkailun estyessä hyvä­tuloiset ja rahaa säästöön saaneet suomalaiset ovat ostaneet mökkejä ja muita loma-asuntoja.

”Omakotitalojen pihojen, luonnon ja askeettisempien talojen kohdalla on vahvaa kysyntää. Odotamme vilkasta kesää Järvi-Suomessa”, Kyhälä sanoo.

Saleniuksen mukaan moni suomalainen on alkanut ajatella vapaa-ajan asumista perinteistä kesämökkimiljöötä pidemmälle.

”Porissa on pari asuinaluetta, jotka eivät paikallisten silmissä ole niin houkuttelevia, mutta joista saa asunnon samalla hinnalla kuin eteisen Helsingissä”, Salenius sanoo.

Esimerkiksi Yyterissä on ollut tarjolla merenrannan tuntumasta saunallinen kaksio 58 000 eurolla. Hinnalla ei saa Helsingin kantakaupungista minkäänlaista asuntoa.

