Paketit liikkuvat valtavan hallin linjastoa pitkin tasaista vauhtia. Aina silloin tällöin yksi niistä löytää määränpäänsä, ja se kipataan linjastolta omaan luiskaansa. Tuo on matkalla Kuopioon, tämä Tampereelle.

Tuolla menee Kiinasta saapunut kullanvärinen pieni paketti. Jos siitä ei ole maksettu arvonlisäveroa, se päätyy Tullin luiskaan.

Postin logistiikkakeskuksessa Vantaan Tikkurilassa torstaita odotettiin jännittyneissä tunnelmissa. Torstaista lähtien kaikista Euroopan unionin ulkopuolelta saapuvista ostoksista täytyy maksaa arvonlisävero (alv) ja tehdä tullaus. Muutoksen taustalla on EU:n yhteinen arvonlisäverouudistus.

Se tarkoittaa paljon lisätyötä Tullille ja Postille.

"Tämä on meille kiireinen vuorokausi. Laki muuttui keskiyöllä, ja sitä ennen otettiin halli tyhjäksi paketeista. Läpi yön on tehty töitä", kertoo Postin kansainvälisen verkkokaupan palveluiden johtaja Sami Finne.

Postin kansainvälisen verkkokaupan palveluiden johtaja Sami Finne Postin pakettilajittelukeskuksessa Vantaalla.

Aiemmin enintään 22 euron lähetykset on voinut tilata EU-alueen ulkopuolelta ilman veroa ja tullausvelvoitetta.

Tullattavia, yli 22 euron arvoisia verkkokauppalähetyksiä on saapunut Suomeen tähän mennessä vuosittain noin 250 000.

Tulliylitarkastaja Nadja Painokallio kertoo, että nyt tullausta vaativien pakettien määrä nousee jopa 10:een miljoonaan vuodessa.

”Posti toimittaa vuosittain noin 16,5 miljoonaa enintään 22 euron arvoista pakettia. Arviomme on tätä pienempi, koska oletamme, että asiakkaat muuttavat ostoskäyttäytymistään”, Painokallio kertoo.

Postin pakettilajittelukeskuksessa on puolitoista kilometriä pakettilinjastoa. Paketit liikkuvat tarjottimen kaltaisilla lamelleilla, ja putoavat liukumäkeä muistuttaviin luisuihin saavutettuaan määränpäänsä.

Voi olla, että osa vähentää arvonlisäverouudistuksen myötä EU:n ulkopuolisista nettikaupoista tilaamista. Esimerkiksi Ruotsissa alettiin periä tullia kaikesta Kiinan-tuonnista jo vuonna 2018. Kiina-pakettien määrä väheni 85 prosenttia.

Ihmiset ovat aiemmin pilkkoneet pieniä ostoksiaan moniin paketteihin välttääkseen 22 euron tullausrajan ylittämisen. Jatkossa tästä ei ole enää hyötyä, joten pakettien kokonaismäärä saattaa vähentyä.

”Jää nähtäväksi, miten suomalaiset asiakkaat toimivat. Mutta ihan varmaa on, että esimerkiksi ihmiset, jotka tilaavat vaikka pientekniikkakomponentteja todella edullisesti Kiinasta tämän vuoksi sitä tuskin lopettavat”, Painokallio sanoo.

Painokallion mukaan valtaosa EU:n ulkopuolisista enintään 22 euron lähetyksistä tulee Suomeen Kiinasta.

Postin lajittelukeskus Vantaan Tikkurilassa on Suomen suurin. Siellä käsitellään päivittäin noin 70 prosenttia koko Suomen postipaketeista.

Lajittelukeskuksen tuotantopäällikkö Janne Mattila kertoo, että päivässä keskuksen läpi kulkee keskimäärin 130 000–140 000 pakettia. Ruuhkahuippuna jouluna paketteja oli vuorokaudessa ennätysmäärä: 290 000.

Kameratunneliksi kutsuttu laite lukee postipakettien viivakoodeja.

Kello 14 torstai-iltapäivänä koettaa suuri hetki, kun ensimmäistä uuden lainsäädännön piirissä olevaa lentorahtia aletaan purkaa linjastolle. Linjastolla kaikki paketit kulkevat kameratunnelista, joka lukee niistä viivakoodit.

Viivakoodista paljastuu, mistä paketti on Suomeen tullut, onko sitä tullattu ja onko siitä maksettu arvonlisäveroa.

Jos alv:a ei ole maksettu, paketti päätyy Postin tullivarastoon odottamaan asiakkaan tullausta ja verojen maksamista. Posti lähettää tällöin asiakkaalle tullattavan lähetyksen saapumisilmoituksen. Jos alv on maksettu, paketti pääsee jatkamaan matkaansa Postin linjastolla.

Arvonlisäveron maksamisen voi hoitaa jatkossa jo ostovaiheessa osassa EU:n ulkopuolisia nettikauppoja.

EU on luonut unionin ulkopuolelta saapuvien tavaroiden maahantuontia varten arvonlisäveron maksujärjestelmän, joka kulkee nimellä Import One Stop Shop eli IOSS. Järjestelmän avulla verkkokauppiaat voivat veloittaa ostajalta arvonlisäveron jo oston yhteydessä. Tämä on mahdollista enintään 150 euron ostoksissa.

Tämä ei päde rajoitusten alaisiin ja valmisteverotettaviin tavaroihin, joista maahantuontiverot maksetaan tullauksen yhteydessä.

Suurista kiinalaisverkkokaupoista esimerkiksi Alibaba ja Wish ovat ottaneet järjestelmän käyttöön.

”Arvioisin, että suurimmat verkkokauppiaat, noin 70 prosenttia pakettivolyymistä, tulee ottamaan IOSS-järjestelmän käyttöön”, sanoo Postin Finne.

Jos ostoksen hinta ylittää 150 euroa tai myyjä ei peri arvonlisäveroa ostajalta, tullaus ja verojen maksaminen jää ostajan vastuulle. Suomessa tavallisin alv on 24 prosenttia, ja se lasketaan koko paketin arvosta, myös kuljetuskustannuksista.

Jos paketin kuljetuksesta vastaa Posti, voi alv:n maksaa ja tullauksen hoitaa Postin sovelluksessa tai netissä jo ennen sen saapumista Suomeen. Posti veloittaa palvelusta 90 senttiä.

Verot voi myös maksaa suoraan Tullille saapumisilmoituksen jälkeen tullauksen yhteydessä, ja tällöin Posti veloittaa 2,90 euron käsittelymaksun.

Tullin Nadja Painokallion mukaan lakimuutos vaatii kuluttajalta aiempaa enemmän tarkkaavaisuutta verkko-ostoksilla. Kaikki verkkokaupat eivät esimerkiksi kerro, että tavara lähteekin keskusvarastolta Kiinasta.

”Se on yksi, mihin moni haksahtaa, ja yhtäkkiä verot ja tullaus ovatkin asiakkaan vastuulla”, Painokallio sanoo.

Toisaalta monet kiinalaiset verkkokaupat ovat perustaneet jo EU:n alueelle omia varastojaan, kertovat Tullin Pitkäniemi ja Painokallio.

”Jos yritys on perustanut Eurooppaan varastot ja tullannut sekä maksanut jo alv:t tavaroista, tavarat ovat vapaassa liikenteessä. Tällöin ostajan ei tarvitse enää tullata lähetystä eikä maksaa veroja. Verot on maksettu silloin eri vaiheessa”, Painokallio sanoo.

Joskus voi tosin olla niinkin, että yrityksellä on EU:n alueella tullivarasto.

”Kun tullaamaton tuote myydään, ostaja joutuu maksamaan tulliselvityksen yhteydessä maahantuontiverot. Mutta yleisempää on se, että tavara on jo aiemmin tullattu”, kertoo Painokallio.

Painokallio kehottaa tarkastelemaan verkkokaupan nettisivuja ja tarvittaessa kysymään myyjältä, jääkö tullausvastuu asiakkaalle.

"Uskaltaisitko käyttää näitä", tullitarkastaja kysyy lentotullin päällikkö Mika Pitkäniemeltä.

Tullin tarkastusalueella on avattu Kiinasta tullut paketti, jonka sisältä on paljastunut hyönteiskarkottimeen laitettavia myrkkytyynyjä. Niiden sisältö menee jatkoselvitykseen.

Kirjepussista löytyi Kiinasta tuotuja hyönteiskarkotinlaitteen myrkkytyynyjä.

Enintään 22 euron pakettien sisällöstä ei saatu aiemmin mitään etukäteistietoa, huomauttaa Pitkäniemi. Nyt niiden valvonta tehostuu, kun kaikista lähetyksistä saadaan tietoa.

Tulli siirtyi lentokentän läheisyydestä sijaitsevalta toimipisteeltään maaliskuussa Postin logistiikkakeskukseen, jotta tullaus tapahtuisi saumattomasti samoissa tiloissa, joissa postiakin lajitellaan.

Tilat ovat vielä vaiheessa: Tullille on eroteltu oma alue pressuilla suuren hallin nurkasta. Sen paikalle aiotaan rakentaa oma valvontalinjasto.

Kun se on tehty, tullaamattomien pakettien on tarkoitus liikkua sujuvasti postilinjastolta suoraan Tullin läpivalaisuun, tarkastuspisteelle ja siitä edelleen takaisin postin lajiteltavaksi tai Tullin jatkokäsittelyyn.

Tullitarkastaja Aleksi Laikari tutkii läpivalaistuja paketteja Tullin tarkastusalueella Postin pakettilajittelukeskuksessa Vantaalla. Oikealla Lentotullin päällikkö Mika Pitkäniemi.

Kehittelyn alla on myös automaattinen valvontalinjasto, joka kertoisi, jos paketista paljastuu läpivalaisussa jotain Tullin lähempää tarkastelua vaativaa.

Loppupeleissä EU:n lakimuutos tukee myös Tullin tarkastustyötä, koska kaikki tullataan, sanoo Pitkäniemi. Aiemmin tullitarkastajien piti availla painavia lentorahtisäkkejä ja etsiä tulliselvitystä vaativia paketteja käsipelillä.

"Massa oli iso: noin miljoona pakettia kuukaudessa. Ei millään pystytty valvomaan niitä riittävästi”, Pitkäniemi sanoo.

Tulli on ennakoinut, että lakimuutos aiheuttaa pakettien käsittelyyn ruuhkia. Sekä Tulli että Posti ovat varautuneet ruuhkiin palkkaamalla lisää työntekijöitä.

Se, kuinka ruuhkaa onnistutaan purkamaan, nähdään seuraavien päivien sisällä.

Heinäkuu saattaa mennä harjoitellessa, mutta lopulta asiat tulevat nopeutumaan asiakkaalle päin, uskoo Postin Sami Finne.

"Etenkin, jos verot on maksettu etukäteen.”