Kiinalaisten omistajiensa kanssa riitautuneen Biohitin perustaja Osmo Suovaniemi jatkaa yhtiössä toimitusjohtajan sijaisena.

Sisäiseen kriisiin ajautuneen Biohitin hallituksen puheenjohtaja vaihtuu. Pörssiyhtiön hallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan valita hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi 76-vuotiaan Eero Lehden.

Kauppaneuvos Lehti on pitkän linjan yrittäjä ja kokoomuspoliitikko. Hän toimi muun muassa kokoomuksen kansanedustajana vuosina 2007–2019.

Yritysmaailmassa Lehti tunnetaan muun muassa Taloustutkimuksen ja Suomen Lehtiyhtymän perustajana.

Tätä ennen yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi yhtiön perustaja Osmo Suovaniemi. Hän jatkaa yhtiössä tittelillä ”toimitusjohtajan sijainen”.

Biohit erotti toukokuussa silloisen toimitusjohtajansa Semi Korpelan. Tuolloin yhtiö kertoi käynnistävänsä uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.

Korpela jäi maaliskuun puolivälissä sairauslomalle, joka jatkui yhä huhtikuun lopussa. Tuolloin HS Visio kertoi Biohitin kahden pääomistajan poikkeuksellisesta kriisistä, joka kilpistyi Suovaniemen asemaan yhtiössä.

Tuolloin kerrottiin, että yhtiöstä noin kolmanneksen omistava kiinalainen jakelukumppani, lääkevalmistaja Biohit Healthcare (Hefei) toivoo hallituksen puheenjohtajan Suovaniemen vetäytymistä hallituksesta.

Biohitin hallituksen jäsen ja Hefein toimitusjohtaja Liu Feng arvosteli Biohitiä siitä, että yrityksen perustanut Suovaniemi on käytännössä yhtiön hallituksen ainoa päätöksentekijä.

Biohit on yksi Helsingin pörssin pienimpiä yhtiöitä. Yhtiön markkina-arvo on tietopalveluyhtiö Refinitivin mukaan noin 25 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi: Helsingin pörssin arvokkaimman yhtiön Nesteen markkina-arvo on noin 40,4 miljardia eli noin 1615-kertainen Biohitiin verrattuna.

Vielä vuoden 2014 alussa Biohitinkin markkina-arvo oli nykyiseen verrattuna yli nelinkertainen, yli 110 miljoonaa euroa.

Biohitin osake maksoi tiistaina noin kello 14 hieman yli 2 euroa. Korkeimmillaan osakkeen hinta oli helmikuussa 2000. Tuolloin osakkeen hinta oli nykyeuroiksi muutettuna yli 10 euroa.

