Eläketurvakeskuksen mukaan työnantajan tulee järjestää ruokalähetille työntekijän eläkelain mukainen eläketurva.

Eläketurvakeskus (ETK) on tehnyt päätöksen alustayritykselle työskennelleen ruokalähetin työeläkevakuuttamisesta.

ETK:n mukaan lähetin työskentelyyn sovelletaan työntekijän eläkelakia, joten työnantajan tulee järjestää työntekijälle eläkelain mukainen työeläketurva.

ETK:n päätöksen mukaan lähetin työskentelyssä täyttyy työsuhteen lakisääteiset tunnusmerkit.

Ratkaisu tehtiin lähetin pyynnöstä. Lähetti katsoi olleensa työsuhteessa yhtiöön, mutta yhtiön mukaan lähetti oli toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana eli yrittäjänä. Osapuolten antamat tiedot työskentelyn ehdoista ja olosuhteista olivat ETK:n mukaan osin ristiriitaiset.

”Päätös on sikäli merkityksellinen, että kyseessä on ensimmäinen ETK:n antama ruokalähetin työeläkevakuuttamista koskeva päätös. Päätös on tehty kyseisessä tapauksessa käytettävissä olevien tietojen perusteella ja koskee kyseisiä asianosaisia”, sanoo ETK:n lakilinjan johtaja Karoliina Kiuru tiedotteessa.

ETK:n mukaan päätös ei kuitenkaan merkitse, että alustavälitteistä ruoankuljetustyötä tekeviä ruokalähettejä pidettäisiin työeläkelakeja sovellettaessa kaikissa tilanteissa työsuhteessa olevina työntekijöinä.

