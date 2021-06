Vuonna 1995 perustettu pelistudio Housemarque liittyy nimekkääseen joukkoon.

Suomalainen pelistudio Housemarque on myyty pelialan jättiläiselle Sony Interactive Entertainmentille.

Housemarque tunnetaan viimeisimpänä Playstation 5 -konsolille julkaistusta Returnal-pelistä, joka sai hyviä arvosteluja kansainvälisiltä pelimedioita myöten.

Helsinkiläinen studio on aiemmin tullut tunnetuksi teknisesti hiotuista mutta muutoin retrohenkisistä, yksinkertaisista ammuskelupeleistä.

Se on Suomen vanhin edelleen toimiva pelistudio. Yhtiö syntyi vuonna 1995, kun Ilari Kuittisen perustama Terramarque ja Harri Tikkasen Bloodhouse yhdistyivät.

”Olemme tehneet 15 vuotta yhteistyötä, ja varsinkin nyt Returnalin kanssa teimme paljon yhteistyötä myös Sonyn sisäisten studioiden kanssa. Tämä oli loppujen lopuksi aika luonnollinen siirtymä siinä mielessä”, sanoo Kuittinen HS:lle.

Tiedotteen mukaan Housemarquen nykyinen johto jatkaa yhtiön päivittäisten toimintojen pyörittämistä yhdessä Playstation Studioiden kanssa.

Kuittinen vahvistaa, että pelistudio pysyy Suomessa ja itsenäisenä studiona, vaikka onkin osa Playstation Studioita.

”Tarkoitus olisi kasvattaa meidän ”talent poolia”, jotta pystytään tekemään yhä kunnianhimoisempia tuotteita”, Kuittinen kertoo.

Housemarque on 13. pelistudio, joka liittyy Playstation Studioihin. Yhtiö liittyy samalla nimekkääseen joukkoon.

Playstation Studiosin alla ovat esimerkiksi Marvel's Spider-Man sekä Ratchet & Clank -pelien takana oleva Insomniac Games, Horizon-pelisarjasta tunnettu Guerrilla Games sekä Uncharted ja The Last of Us -pelisarjoista tunnettu Naughty Dog -pelistudio.

”Olen todella ylpeä, että olemme osana tällaisessa ryhmässä maailman parhaita pelikehittäjiä”, Kuittinen sanoo.

”Housemarque on erittäin ansioitunut studio, emmekä voisi olla enemmän innoissamme toivottaessamme heidät virallisesti tervetulleiksi Playstation Studios -perheeseen”, sanoo Playstation Studioiden johtaja Hermen Hulst tiedotteessa.

Osapuolet eivät kerro yrityskaupan rahallista arvoa.