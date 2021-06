Suomen vanhimman edelleen toimivan pelistudion tarina on täynnä arcade-räiskintää. Playstation Studioiden alle ostettu helsinkiläisyritys oli pahimmillaan jo lähellä konkurssia.

Pelialan jättiläinen Sony Interactive Entertainment kertoi tiistaina ostaneensa suomalaisen Housemarque-pelistudion.

Kauppahintaa ei paljastettu, mutta taustakeskusteluiden pohjalta voisi arvioida hinnan liikkuvan kymmenissä miljoonissa euroissa.

Kaupan myötä helsinkiläinen yhtiö on 13. pelistudio, joka liittyy osaksi Sonyn omaa pelikehittäjien tallia, Playstation Studioita.

Housemarque liittyy kovaan joukkoon. Playstation Studioiden alla olevat yhtiöt ovat kehittäneet suursuosion saaneita pelisarjoja, kuten Horizonia, God of Waria, Unchartedia, The Last of Usia ja Ratchet & Clankia.

Housemarquen viimeisin julkaisu on Playstation 5:lle tehty scifi- ja kauhuteemainen toimintateos Returnal. HS:n arviossa peliä kutsuttiin upean tunnelmalliseksi ja koukuttavaksi, mutta säälimättömän vaikeaksi toimintaspektaakkeliksi.

Vuonna 1995 perustetun Housemarquen historia on pitkä. Oikeastaan se on pidempi kuin kellään muulla pelinkehittäjällä Suomessa, sillä se on Suomen vanhin yhä toiminnassa oleva pelistudio.

Vain nykyisin jo pörssissä oleva Remedy Entertainment pääsee lähelle: sekin on perustettu vuonna 1995, vain hieman Housemarquen jälkeen.

Housemarque syntyi, kun yhtiön vuonna 1993 perustetut Ilari Kuittisen Terramarque ja Harri Tikkasen Bloodhouse yhdistyivät.

Yhtiön saavutuksia ovat muun muassa Suomen ensimmäinen konsolipeli ja ensimmäinen suomalainen yli miljoonan kappaleen myyntiin yltänyt hittipeli.

Housemarque on tunnettu erityisesti Stardust-pelisarjastaan, jonka ensimmäinen versio ilmestyi Amiga-tietokoneelle vuonna 1993. Se oli Tikkasen keräämän porukan kehittämä avaruuspeli, jossa ammutaan asteroideja.

Ensimmäinen Stardust oli teknisesti ja visuaalisesti aikaansa edellä. Aikansa mittapuulla se oli hitti, mikä ei kuitenkaan tarkoittanut rahallista menestystä.

Vuonna 1994 Amiga-tietokoneen valmistaja Commodore meni konkurssiin. Sekä Tikkasella että Kuittisella oli peli-ideoita PC:lle, jonka he uskoivat olevan nouseva laite.

Miehet päättivät yhdistää voimansa ja heidän roolinsa olivat selvät. Kuittinen ei osannut koodata, joten hän oli yrityksen pyörittäjä ja myyntimies. Tikkanen taas toimi sekä luovana että teknisenä johtajana.

Jatko-osa Super Stardust ilmestyi PC:lle vuonna 1996. Pelistä kehitettiin versio myös Amigan CD32-pelikonsolille, mikä teki siitä Suomen ensimmäisen konsolipelin.

Housemarquen läpimurto tuli vuonna 1999 Supreme Snowboarding -lumilautapelillä, joka nousi ensimmäiseksi suomalaiseksi miljoonahitiksi. Kuittisen mukaan peliä myytiin kaikkiaan yli 1,5 miljoonaa kappaletta.

Kahta vuotta myöhemmin yhtiö teki lumilautapelille jatkoa, kun se julkaisi Transworld Snowboarding -pelin juuri ilmestyneelle Xbox-pelikonsolille.

Transworld Snowboarding -peli julkaistiin vuosituhannen alussa uudelle Xbox 360 -pelikonsolille.

Uuden vuosituhannen alku oli yhtiölle vaikea. Varhaisen mobiili-internetin eli wap-teknologian kuplassa Housemarquen mobiilipeliyksikkö irrotettiin erilliseksi yritykseksi, Springtoysiksi.

Miljoonien rahoituksen kerännyt yhtiö ei kuitenkaan menestynyt, ja se myytiin toiselle suomalaiselle peliyhtiölle Codeonlinelle jo kahden vuoden jälkeen vuonna 2002.

Vuonna 2004 Housemarque teki noin 400 000 euron liikevaihdolla noin 300 000 euroa tappiota. Konkurssi oli lähellä ja osa työntekijöistä hakeutui töihin muualle.

Supreme Snowboardingin julkaisija Infogrames oli vaikeuksissa eikä pystynyt rahoittamaan Housemarquen pelejä. Markkinoilla huhuttiin Playstation 3 -konsolista eikä edellisen laitesukupolven peleihin uskallettu sijoittaa ja internet-kuplan puhkeaminen kuivatti rahavirrat.

Parin vuoden kurimuksen jälkeen myyntiin tulivat uuden sukupolven konsolit – Microsoftin Xbox 360 joulukuussa 2005 ja Sonyn Playstation 3 noin vuotta myöhemmin.

Housemarque sai seuraavan pelinsä julkaisijaksi Sonyn, mistä alkanut yhteistyö on jatkunut tiistain ostouutiseen asti.

Vuonna 2007 Playstation 3:lle ilmestyi uusi versio vanhasta tuttavasta: Super Stardust HD. Se oli suuri menestys, joka nosti Housemarquen uuteen kasvuun.

Playstation 3 -konsolille julkaistu Super Stardust HD -peli nosti Housemarquen uuteen kasvuun. Kuva: Housemarque

Taas kerran uusitun tähtipölyn jälkeen yhtiö teki useamman hyvin myyneen pelin, kuten zombiräiskintä Dead Nationin ja tasohyppely Outlandin.

Vuonna 2012 Sony julkaisi käsikonsolinsa Playstation Vitan, jolle Housemarque teki taas uuden version Stardustista. Käsikonsoli ei ollut menestys, mutta Super Stardust Delta oli sen parhaiten menestyneitä pelejä.

Housemarquen toinen perustaja Ilari Kuittinen esitteli PS Vita -käsikonsolille tehtyä Super Stardust Delta -peliä vuonna 2011.

Konsolipuolella yhtiö kuitenkin oli mukana taas seuraavan sukupolven julkaisussa. Kun Sony julkaisi Playstation 4 -konsolin marraskuussa 2013, ilmestyi myös Housemarquen uusi avaruusräiskintä Resogun. Se palkittiin vuoden parhaana pohjoismaisena pelinä Nordic Game Awards -tapahtumassa.

Vuosien 2016 ja 2017 räiskintöjen Alienationin, Nex Machinan ja Matterfallin jälkeen yhtiö ilmoitti jättävänsä arcade-tyyliset pelit taakseen.

Se vetäytyi tekemään historiansa ensimmäistä suuren luokan tuotantoa, niin sanottua AAA-peliä. Kehitystyön tulos, Returnal, julkaistiin tämän vuoden huhtikuun lopulla Playstation 5 -konsolille – taas seuraavalle sukupolvelle.

2000-luvun alussa yhtiön työntekijämäärä oli kutistunut jo pariin kymmeneen. Returnalia teki Housemarquella 75 työntekijää ja ulkoistetuissa partneristudioissa vielä toinen mokoma.

Housemarquen markkinointipäällikkö Mikael Haveri sanoi HS:n haastattelussa toukokuussa, että Returnal on sitä, mitä yhtiö on halunnut rakentaa.

”Olemme tehneet monta peliä, jotta pääsimme tähän asemaan. Tämä on uskalias peli, ja haluamme jatkossakin olla uskaliaita.”

