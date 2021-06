Riitatilanteessa uskottavinta todistusaineistoa ovat huoneistosta otetut kuvat sekä tarkastusraportit.

Kiista vuokra-asunnon kunnosta luovutuksen yhteydessä voi äityä suureksi, jos vuokranantajalla ja vuokralaisella on eri näkemys siitä, voiko asunnon vauriota pitää asumisen aiheuttamana tavanomaisena kulumisena vai onko kyseessä korvattava vahinko. Erimielisyyttä voi aiheuttaa myös se, onko vaurio syntynyt kyseisen vuokrasuhteen aikana.

Suomen Vuokranantajien neuvontalakimiehen Juho Tolpan mukaan huoneistosta otetut kuvat ja tarkastusraportit ovat uskottavinta todistusaineistoa riitatilannetta varten. Myös todistajien suullisia lausuntoja voi hyödyntää, mutta Tolpan mukaan niitä ei oikeudessa pidetä yhtä luotettavina kuin valokuvia ja kirjallista aineistoa.

”Tässä kohtaa päteekin klisee siitä, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”, Tolppa toteaa tiedotteessa.

Toisinaan vuokrahuoneistolle aiheutuneista vahingoista riidellään jopa hovioikeustasolla asti. Aiemmin tänä vuonna Helsingin hovioikeus antoi tuomion vuokrahuoneiston vaurioita koskeneesta tapauksesta, jossa riita kohdistui siihen, olivatko vauriot syntyneet vuokrasuhteen aikana. Huoneistossa ei oltu tehty alkutarkastusta ja lopputarkastuskin vain vajavaisesti, jolloin näyttöaineiston puute kääntyi vuokranantajan tappioksi. Vuokranantajan tekemä noin 1600 euron vahingonkorvausvaatimus hylättiin, ja lisäksi hän joutui maksamaan vuokralaisen noin 6000 euron oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisun taustalla on sopimussuhteissa yleisesti noudatettava näyttötaakkajako. Vahingonkorvausta vaativan osapuolen, eli vuokranantajan, on kyettävä riittävän uskottavasti näyttämään, että toinen sopimusosapuoli on aiheuttanut vahinkoa. Jos vuokranantaja kykenee osoittamaan vaurion syntyneen vuokrasuhteen aikana, vuokralaisen taakkana on puolestaan osoittaa, ettei vaurio johdu huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai jopa tahallisuudesta.

Vaikka vastuu vaurion syntymisen ajankohdan osoittamisesta on ensisijaisesti vuokranantajalla, vuokralainen ei Tolpan mukaan säästy kustannuksilta pelkästään väittämällä vian olleen asunnossa jo ennen hänen muuttoaan vaan väite pitää myös pystyä todistamaan.

”On siis sekä vuokranantajan että vuokralaisen etu, että asunnon kunto dokumentoidaan huolellisesti muuton yhteydessä. Suositeltavin tapa olisikin, että vuokranantaja ja vuokralainen tarkastaisivat huoneiston kunnon yhdessä vuokrasuhteen alkaessa ja päättyessä”, Tolppa summaa.