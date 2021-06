Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan on saatu näyttöä siitä, että t&k-verotuet lisäävät sekä tutkimus- ja kehityspanostuksia että patentointia.

Suomen pitäisi ottaa käyttöön pysyvä yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan (t&k) suunnattu verotukijärjestelmä, kehottaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla). Verohuojennus­järjestelmää tulisi myös uudistaa koskemaan laajemmin yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Etlan mukaan kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että t&k-verotuet lisäävät sekä tutkimus- ja kehityspanostuksia että patentointia.

Etlan tuoreen -muistion mukaan enemmän tukea tarjoavissa maissa yritykset myös investoivat enemmän tutkimukseen ja kehitykseen suhteessa brutto­kansan­tuotteeseen (bkt).

Kesäkuun alussa valtiovarain­ministeriön entinen kansliapäällikkö Martti Hetemäki sanoi myös, että Suomen tulisi harkita yritysten tutkimus- ja tuotekehitystä tukevan verovähennyksen käyttöönottoa.

Lue lisää: Martti Hetemäki: Suomesta puuttuu yksi keskeinen yritysten verokannustin, ja puute voi selittää Suomen heikkoa kasvua

Helsinki Graduate School of Economicsin työelämäprofessorina toimivan Hetemäen mukaan EU-maista yli 20:ssä on jonkinlainen t&k-verovähennys. Viime vuonna verovähennyksiä tarjosi kaikkiaan 32 OECD-maata. OECD-maissa erilaisten verokannustimien osuus on jo yli 50 prosenttia yritysten tekemistä t&k-panostuksista.

Etlan mukaan patenttien ja panostusten määrä oli suurempi maissa, joissa verovähennys lasketaan yrityksen t&k-kustannusten lisäyksestä verrattuna sen aiempiin panostuksiin ja maissa, joissa verohuojennusmalliin sisältyy lisäksi t&k-kustannusten kokonaisvolyymiin perustuva vähennysmahdollisuus.

Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski kertoo, että isojen monikansallisten yritysten kohdalla anteliaat t&k-verokannustimet näyttävät johtavan verosuunnitteluun. Sen sijaan verotukien vaikuttavuus näyttää olevan suurinta pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla.

Myös Hetemäen selvitysten mukaan verovähennys näyttäisi toteutuessaan vaikuttavan enemmän pienten ja keskisuurten yritysten valmiuteen tehdä tuotekehitystyötä kuin suuriin yhtiöihin.

Etla painottaa, että verotukijärjestelmä on suunniteltava huolella. Järjestelmissä on suuria maakohtaisia eroja esimerkiksi verotuen asteessa ja verotukimallin ominaisuuksissa. Hetemäen mukaan verovähennyksestä pitäisi tehdä yksinkertainen ja selkeä.

Suomessa t&k-menot ovat nykyisin 2,8 prosenttia bkt:sta. Se on hieman enemmän kuin OECD-maiden keskiarvo 2,5, mutta Suomi jää monesta kehittyneestä maasta.

Lue lisää: Suomi velkaantuu huimaavaa vauhtia, ja samalla tutkimukseen ja kehitykseen käytettävän rahan osuus putoaa – taantuuko Suomi hikipajaksi?

Pääministeri Sanna Marinin (sd) samoin kuin edellisen Juha Sipilän (kesk) hallitusten tavoitteena on ollut t&k-menojen nostaminen neljään prosenttiin bkt:sta vuoteen 2030 mennessä.