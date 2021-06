Uusia asuntolainoja nostettiin tammi-toukokuussa 21 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Suomalaiset ottivat toukokuussa poikkeuksellisen paljon uutta asuntolainaa. Suomen Pankin keskiviikkona julkaisemien tilastojen mukaan suomalaiset kotitaloudet nostivat toukokuussa uutta asuntolainaa 2,1 miljardia euroa.

Määrä on poikkeuksellisen korkea. Edellisen kerran yhden kuukauden aikana on nostettu enemmän lainaa kesäkuussa 2008.

Suomen Pankin tuoreet tilastot vahvistavat kuvaa siitä, että kulunut vuosi on ollut asuntokaupassa poikkeuksellisen vilkas. Uusia asuntolainanostoja on tehty selvästi aikaisempia vuosia enemmän ja tahti on kiihtynyt etenkin kevätkuukausina,

Uusia asuntolainoja nostettiin tammi-toukokuussa 21 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. On tosin huomattava, että nostot olivat huhti-toukokuussa tavanomaista vähäisempiä koronapandemian vuoksi.

Suomen Pankin mukaan toukokuusta nostetuista lainoista sijoitusasuntoa varten otettuja lainoja oli lähes joka kymmenes eli 9,2 prosenttia. Uusien omistusasuntolainojen keskikorko oli 0,69 prosenttia, sijoitusasuntolainojen 0,86 prosenttia.

Asuntolainojen kanta oli toukokuun 2021 lopussa 104,4 miljardia euroa. Sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli 7,9 prosenttia.