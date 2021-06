Yli 60 miljardin euron työeläkevarallisuutta hallinnoiva Keva ei ole enää keskustan läänitys. Valtiotieteiden tohtorin Jaakko Kianderin nimitys toimitusjohtajaksi on ladattu merkityksillä, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Tuomo Pietiläinen.

Suomen suurinta eläkerahastoa sijoittavalla Kevalla on ollut erittäin hyvä sijoitusonni, mutta ajoittain erittäin huono herraonni. Nykyistä toimitusjohtajaa edeltävien ykkösten valtakaudet päättyivät kaikki ongelmiin.

Yhden toimitusjohtajan kaudella eläkerahaa oli luvassa keskustaustaisten liikemiesten hankkeisiin, toinen toimitusjohtaja järjesteli eläkerahaa etuina itselleen ja kolmas menetti muuten vain Kevan hallituksen luottamuksen.

2000-luvun toimitusjohtaja Markku Kauppinen (kesk) joutui lähtemään 2009 junailtuaan vaalirahaa Kehittyvien maakuntien Suomi -yhdistyksen kanssa. Hänen seuraajansa Merja Ailus (kesk) taas joutui eroamaan 2013 eläkerahalla kustannettujen asunto- ja autoetujen epäselvyyksien vuoksi.

Keskustalainen Jukka Männistö puolestaan sai lähtöpassit 2015, koska juuttui näpertelemään pikkuasioiden kanssa eikä saanut eläkesijoittajassa riittävän isoja muutoksia aikaan.

Ongelmien taustalla on se, että poliittisesti nimitetyt Kevan luottamuselimet tekivät toimitusjohtajavalinnat poliittisen sopivuuden eikä pelkän osaamisen perusteella. Sen jälkeen Kevan valtuuskunta ja hallitus sallivat työeläkerahan huonon hallinnon ja suhmuroinnin vuosien ajan.

Viime tiistaina moni asia näytti yllättäen muuttuneen julkisen alan eläkevakuuttajassa. Kun uuden toimitusjohtajan valinnan aika jälleen tuli, Kevan hallitus valitsi nopeasti ja yksimielisesti hakijoista pätevimmän.

Kevan uudeksi toimitusjohtajaksi nousi vieläpä sosiaalidemokraatti, valtiotieteiden tohtori Jaakko Kiander. Pätevyys ohitti sopivuuden, ja keskustan pitkä valtakausi Kevan eli entisen Kuntien eläkevakuutuksen johdossa päättyi.

Jo ennen uuden toimitusjohtajan valintaa Kevassa on alkanut avoimuuden pöhinä, joka ravistelee muuten sulkeutunutta työeläkealaa. Keva kannattaa julkisuuslain tuomaa avoimuutta koko työeläkealalle, kun oikeusministeriö parhaillaan valmistelee julkisuuslain uudistamista.

Uudistus tähtää siihen, että julkista rahaa käyttävien työeläkeyhtiöiden kuten Varman, Ilmarisen ja Elon sekä muun muassa työeläkealan keskuselimen Eläketurvakeskuksen asiakirjat tulisivat pääasiassa julkisiksi. Kevaa lukuun ottamatta muut työeläkemiljardien haltijat pääasiassa vastustavat julkisuuslain tuomaa tuuletusta tunkkaiseen työeläkemaailmaan.

Keva itse on tällä hetkellä ainoa suuri eläkevakuuttaja, joka on jo julkisuuslain piirissä. Iso eläkevakuuttaja onkin joutunut hetkellisesti kärsimään, kun toimittajat ovat saaneet julkisuuslain turvin dokumentteja Kevan toimitusjohtajien suhmuroinneista, mikä on toisinaan johtanut toimitusjohtajan vaihtumiseen.

Avoimuus ja julkisuuslain tuoma läpinäkyvyys on varmasti Kevan hallintoa hetkellisesti kirpaissut. Samalla julkisuuslaki on pakottanut Kevan vihdoinkin uudistumaan ja toimimaan pelkästään vakuutettujen etu mielessä.

Kianderin nimitys toimitusjohtajaksi on ladattu merkityksillä senkin vuoksi, että hänen valintansa oli läpinäkyvä toisin kuin työeläkeyhtiöissä. Kevan toimitusjohtan tehtävää hakeneet julkistettiin heti, ja yleisö voi heidän pätevyyttään arvioida.

Tänä vuonna on valittu toimitusjohtaja myös Eloon, toiseen työeläkevakuuttajaan. Toisin kuin Kevassa, Elossa valinta sujui verhon takana julkisuudelta piilossa: Elo julkisti vain valitun Carl Petterssonin nimen, mutta ei muita hakijoita.

Elossa on vuorostaan menossa pitkittynyt hallinnoin sotkujen siivousoperaatio. Olisivatko Elon ongelmat tulleet julkisiksi ajoissa, jos julkisuuslaki olisi läpivalaissut myös sitä ja muita työeläkeyhtiöitä?