Veronpalautuskausi alkaa, kun ensimmäiset saavat palautuksensa maanantaina 5. heinäkuuta.

Ensimmäiset tämän vuoden veronpalautukset tulevat tileille ensi viikon maanantaina. Kuluvana vuonna veronpalautukset eivät kuitenkaan välttämättä näy tilillä heti aamusta.

"Tänä vuonna veronpalautusten odottajilta vaaditaan malttia. Rahat eivät ole välttämättä tilillä heti veronpalautuspäivän aamuna. Pystymme kuitenkin maksamaan veronpalautuksia joka kuussa päivää viime vuotta aiemmin”, Verohallinnon ylitarkastaja Juha Villman kertoo tiedotteessa.

Jos veronpalautuksia ei näy tilillä, Verohallinto kehottaa odottamaan hetken ja tarkistamaan tilanteen uudestaan saman päivän iltapäivällä.

Veronpalautuksia maksetaan heinäkuussa 148 000 asiakkaalle yhteensä 133 miljoonan euron edestä.

Henkilöasiakkaiden verotus valmistuu nyt kolmatta vuotta joustavasti, eli eri henkilöillä eri aikaan.

Tämän takia veronpalautusten tai mahdollisten jäännösverojen eli niin sanottujen mätkyjen määräpäiviä on tänäkin vuonna useita. Ensimmäiset asiakkaat saavat veronpalautuksensa heinäkuussa, viimeiset palautukset maksetaan puolestaan joulukuussa.

Eniten veronpalautuksia maksetaan elokuussa, jolloin ne maksetaan kahdelle miljoonalle verotettavalle. Tuolloin palautuksia maksetaan yhteensä noin 990 miljoonaa euroa.

Joillakin palautusten saajista maksupäivä on voinut siirtyä verrattuna alkuperäiseen verotuspäätökseen.

Verotuspäätöksessä on kerrottu henkilön verotuksen päättymispäivä. Jos verotustietoihin tulee muutoksia ennen verotuksen päättymistä, verotuksen päättymispäivä, veronpalautuksen tai jäännösveron määrät sekä maksu- tai eräpäivät voivat vielä muuttua.

Jos veronpalautukset eivät ole siis illalla tilillä, maksupäivä on voinut siirtyä.

Veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä eteenpäin, jos esimerkiksi Verohallinnolla ei ole tiedossa oikeaa tilinumeroa, veronpalautus on ulosmitattu tai jos asiakas tai hänen puolisonsa on täydentänyt esitäytettyä veroilmoitusta

Verohallinto muistuttaa asiakkaita tarkistamaan OmaVero-palvelusta, mille tilille veronpalautukset ovat tulossa.

"Esimerkiksi viime vuonna 32 000 henkilöä sai veronpalautuksen maksuosoituksena eli rahalähetyksenä, koska Verohallinnolla ei ollut henkilöiden tilinumeroita ajoissa tiedossa”, Villman kertoo.

”Maksuosoituksena maksetun veronpalautuksen voi lunastaa Nordean konttoreista myöhemmin, mutta veronpalautuspäivänä ei rahoja vielä saa.”

Tällä hetkellä Verohallinnolla ei ole tiedossa tilinumeroa 600 ihmiseltä, jotka ovat saamassa veronpalautusta heinäkuussa. Elokuussa veronpalautuksia saavien tilinumeroita puuttuu vielä 53 000.