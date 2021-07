Main ContentPlaceholder

Talous | Puu

Sahatavaran pahin hintapiikki tasoittui, ja nyt Suomessa sijoitetaan uuteen tuotantoon: ”Kaikki sahat käyvät täysillä”

Yhdysvalloissa sahatavaran hinnoissa nähtiin historiallinen hintapiikki, joka on suunnannut nyt alaspäin. Sahateollisuuden mukaan epävarmuus on lisääntynyt ja tulevaisuuden ennustaminen on poikkeuksellisen hankalaa.

Sahatavaran kysyntä kasvoi kovaa keväällä. Nyt tilanne on rauhoittunut, mutta tuotantoa kasvatetaan Euroopassa ja Suomessakin.