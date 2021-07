Fortum arvioi kirjaavansa kaupasta noin 2,4 miljardin verottoman myyntivoiton.

Energiayhtiö Fortum on sopinut myyvänsä 50 prosentin osuutensa ruotsalaisesta kaukolämpöyhtiö Stockholm Exergi Holdingista eurooppalaisille institutionaalisille sijoittajille.

Kaupan kokonaisarvo on noin 29,5 miljardia kruunua eli noin 2,9 miljardia euroa. Fortum arvioi kirjaavansa kaupasta noin 2,4 miljardin verottoman myyntivoiton.

Yksi ostajista on Keva ja muut ovat APG, Alecta, PGGM ja AXA.

Fortum ilmoitti viime vuonna arvioivansa strategisia vaihtoehtoja omistukselleen tukholmalaisessa kaukolämpöyhtiössä.

”Stockholm Exergi on hyvin hoidettu yhtiö, jossa tuotannon modernisointiin on määrätietoisesti investoitu ja siirtymä vähäpäästöiseen tuotantoon on jo pitkällä. Nyt on hyvä hetki siirtää vastuu toiminnan jatkokehittämisestä uudelle omistajalle tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa”, sanoi Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo tiedotteessa.