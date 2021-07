Suomen Yrittäjien tuoreen tutkimuksen mukaan englantia pidetään suomalais­yrityksissä yhtä tärkeänä kuin suomea.

Työntekijöiden kielitaito on suurimmalle osalle yrityksiä tärkeä, ja neljännes arvioi vieraiden kielten osaamisen tarpeen kasvavan tulevaisuudessa, selviää Suomen Yrittäjien teettämästä gallupista.

Kyselyn mukaan englannin kieltä tarvitaan yrityksissä jo yhtä paljon kuin suomea. Sekä englantia että suomea kertoi tarvitsevansa 87 prosenttia vastanneista yrityksistä.

”Englannista on käytännössä tullut yritysten toinen kotikieli”, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Onko suomen kielen taito siis enää välttämättömyys esimerkiksi pääkaupunkiseudulla?

”Tässä on suuria yrityskohtaisia eroja. On yrityksiä, joissa suomen kielellä ei ole yrityksen toiminnassa juurikaan merkitystä. Yritys voi toimia Suomesta käsin mutta käytännössä Suomen rajojen ulkopuolella”, Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa muitakin kieliä tarvitaan silti. Kyselyn mukaan 15 prosenttia yrityksistä tarvitsee toiminnassaan saksaa ja 12 prosenttia venäjää.

”Saksa on meille erittäin keskeinen markkina, ja Venäjä on iso naapuri, jossa monet yritykset tekevät liiketoimintaa. Suomen kaltaiselle pienelle, vähän syrjässä olevalle ja viennistä elävälle maalle laaja kielitaito on henkivakuutus”, Pentikäinen sanoo.

Kyselyn mukaan kielitaitoa tarvitaan yrityksissä usein laajasti eri toiminnoissa. Kielitaidon laaja tarve yrityksen sisällä näkyy etenkin teollisuusyrityksissä.

”Monesti ajatellaan, että kielitaidon tarve koskee niitä, jotka tekevät vientiä tai ovat asiakaspalvelussa. Tämä tutkimus osoittaa sen, että kielitaitoa tarvitaan läpi linjan yrityksen toiminnoissa”, Pentikäinen sanoo.

Laajasta kielitaidon tarpeesta kertoo myös järvenpääläisen aerosolivalmistajan Pentisolin toimitusjohtaja Jari Mäkinen.

”Toivomme, että myös tuotannossa olisi kielitaitoa. Tulee tilanteita, joissa täytyy olla yhteydessä asiakkaaseen tai tavaran­toimittajaan muutenkin kuin myynnissä. Olemme pyrkineet siihen, että ihmiset pystyisivät tuotannon puolelta hoitamaan asioita itsenäisesti ulkomaille”, Mäkinen sanoo.

”Ennen kielitaitoa ei tuotannossa ollut. Niin sanottu vanha kansahan oli täysin kielitaidotonta.”

Erityisesti elintarvikesprayt ovat vieneet Pentisolia ulkomaille. Päivittäinen asiointikieli Suomen ulkopuolelle on englanti, mutta välillä tarvitaan muitakin kieliä. Lisäksi on tärkeää ymmärtää muiden maiden kulttuuria ja tapoja.

”Saksan osaamiselle on jonkinlaista tarvetta tietynlaisissa hankinnoissa. Tietysti siellä puhutaan yleensä englantiakin, kun se on virallinen bisneskieli”, Mäkinen kertoo.

Pentisolin toimitusjohtaja Jari Mäkinen yrityksen tehtaalla Järvenpäässä.

Yrityksessä on myös esimerkiksi espanjan kielen taitoisia työntekijöitä. Heistä on apua, jos yhtiö asioi maassa, jossa englantia ei hallita tarpeeksi hyvin.

”He eivät välttämättä ole edes myyntipuolella, vaan meiltä löytyy tuotannosta useampaa eri kansallisuutta. Tarvittaessa heiltä voi kysyä, jos tulee tilanne, että tarvitaan tulkkausta”, Mäkinen kertoo.

Kyselyn perusteella ruotsin kielen taitoa tarvitaan 44 prosentissa yrityksistä.

Pentikäisen mukaan kyselyn tulos on selvä viesti siitä, että ruotsin kielen osaamiseen kannattaa edelleen panostaa.

”Uskon myös pohjoismaisen yhteistyön vielä tiivistyvän tai vähintään pysyvän ennallaan. Ruotsin kielen merkitys siinä on tärkeä, vaikka bisnesasioita hoidetaan yhä enemmän englanniksi Pohjoismaidenkin välillä.”

Ruotsin kielen taitoa on tarpeen myös helsinkiläisessä graafisen suunnittelun toimistossa Graafissa. Yritykselle ei kuitenkaan riitä virkamiesruotsi, vaan se tarvitsee äidinkielenään ruotsia puhuvia työntekijöitä.

”Tieto- ja oppikirjapuolen tuotteissa mennään niin sisältö edellä, että suomen- tai ruotsinkielisessä tekstissä ei vain saa olla väärinkäsityksiä. Siihen ei pysty kuin natiivikielitaitoinen”, kertoo toimitusjohtaja Mika Huovinen.

Helsinkiläisessä Graafissa kaivataan äidinkielenään ruotsia puhuvia työntekijöitä, kertoo toimitusjohtaja Mika Huovinen.

Yritys on profiloitunut suomen- ja ruotsinkielisille markkinoille, joten myynnissä niillä pärjätään pääosin. Englantiakin tarvitaan, sillä esimerkiksi ohjelmat toimivat sillä.

”Jos englantia ei hallitse, ei kyllä oikein pysy kärryillä”, Huovinen toteaa.

Pentikäisen mielestä kyselytutkimuksen viesti on kristallinkirkas: kielitaitoon kannattaa panostaa.

”Englanti on tavallaan itsestäänselvyys, sitä pitää hallita monipuolisesti. Se näyttää olevan yrityselämän kansainvälinen kotikieli. Muu kielitaito sen päälle on jokaisen työmarkkina-arvoa vahvistava asia.”

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on vakuuttunut, että kielitaitoon kannattaa edelleen panostaa.

Englanti dominoi myös kielten opiskelua. Samalla muut kielet ovat jääneet opiskelijoiden valinnoissa paitsioon. Erityisesti saksa ja ranska ovat menettäneet suosiotaan.

Toisena mahdollisena syynä muiden vieraiden kielien opiskelun vähenemiseen on pidetty korkeakouluvalinnan uudistuksia, joiden seurauksena erityisesti pitkä matematiikka on noussut entistäkin tärkeämpään asemaan.

Pentikäinen myöntää, että suomalaisten kielitaidon tulevaisuus huolettaa.

”Meidän pitäisi panostaa monipuolisesti laajaan kielitaitoon eikä luoda sellaisia järjestelmiä, jotka antavat hyviä syitä jättää kielten opiskelu vähemmälle”, hän sanoo.

”Matematiikka on tärkeää, mutta onko se meillä nyt ylikorostuneessa roolissa? Se on mielestäni hyvä kysymys.”

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1 018 pienen tai keskisuuren yrityksen edustajaa, ja sen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.