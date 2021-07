Kesäkuun aikana rekisteröitiin yhteensä yli 9 900 uutta henkilöautoa.

Suomen autokannan sähköistymisvauhti jatkuu. Kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista yli 30 prosenttia oli ladattavia eli joko täyssähköautoja tai ladattavia hybridejä.

Ladattavien hybridien osuus uusista henkilöautoista oli 19,5 prosenttia ja täyssähköautojen 10,6 prosenttia.

Kesäkuun aikana rekisteröitiin yhteensä 9 941 uutta henkilöautoa, selviää Autoalan tiedotuskeskuksen tiedotteesta.

Kesäkuussa käyttöön otetuista uusista autoista 58 prosenttia oli bensiiniautoja tai bensiinihybridejä. Noin 10 prosenttia autoista oli dieselkäyttöisiä.

Lue lisää: Siirtymäkauden auto, joka vanhenee ostajan käsiin? Auton­valmistajat ovat hylkäämässä hybridit

Ladattavien autojen suosio on kasvanut Suomessa alkuvuoden aikana. Tammi–kesäkuussa uusista henkilöautoista noin 28 prosenttia oli ladattavia autoja.

Ladattavien hybridien osuus vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana rekisteröidyistä uusista autoista on noussut 21,1 prosenttiin ja täyssähköautojen 7,3 prosenttiin. Viime vuonna vastaavat osuudet olivat 13,7 ja 4,4 prosenttia.

”Ladattavan auton hankintaa jarruttaa yleisimmin latausmahdollisuuden puuttuminen kotoa, epävarmuus julkisen latausverkoston kattavuudesta ja kalliimpi hankintahinta”, sanoo Autotuojat ja -teollisuus -yhdistyksen toimitusjohtaja Tero Kallio.

Autoalan tiedotuskeskuksen tutkimuksen mukaan bensiini on edelleen suomalaisten silmissä suosituin käyttövoima. Tutkimuksen mukaan neljä viidestä kotitaloudesta voisi hankkia seuraavaksi autokseen bensiiniauton tai ei-ladattavan bensiinihybridin.

Toiseksi suosituin vaihtoehto on dieselauto. Sellaisen voisi hankkia 40 prosenttia vastaajista. Diesel on käytettyjen autojen kaupassa suosituin käyttövoima. Tänä vuonna joka kolmas myyty käytetty auto on ollut dieselauto. Se kertoo siitä, että käytettyjen autojen markkinoilta kiertää vielä suhteellisen paljon saastuttava autokanta.