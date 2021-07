This Changed Everything -nimisen NFT-teoksen hinta nousi huutokaupassa miljoonilla dollareilla viimeisen vartin aikana.

World Wide Webin kehittäjä Tim Berners-Lee on myynyt alkuperäisen www:n lähdekoodin Sotheby’s-huutokaupassa 5,4 miljoonan dollarin hintaan, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Berners-Lee myi lähdekoodin NFT-teoksena, joka kantaa nimeä This Changed Everything. NFT (non-fungible token) on vuonna 2017 kehitetty kryptoväline. Non-fungibe token tarkoittaa vapaasti suomennettuna korvaamatonta kolikkoa.

Teoksen hinta oli huutokaupan viimeisten päivien aikana pitkään 3,5 miljoonaa dollaria. Viimeisen vartin aikana tarjouksia tuli kuitenkin paljon, ja hinta pomppasi 5,4 miljoonaan dollariin.

Tuntematon ostaja sai omakseen www:n luomisessa käytetyt alkuperäiset aikaleimatut tiedostot, animoidun visualisoinnin koodista, Berners-Leen kirjoittaman kirjeen sekä digitaalisen julisteen koodista.

Berners-Lee kertoi aiemmin välittävänsä huutokaupasta saadut tulot hyväntekeväisyyteen.

Tim Berners-Lee vuonna 2018.

Webin isäksi kutsuttu Berners-Lee kehitti vuonna 1989 ohjelmakoodin, joka muutti maailmaa. Www on tapa järjestää, linkittää ja selata verkkosivuja. Yhdysvalloissa asuva brittitutkija on saanut myös aatelisarvon, Sir Tim Berners-Lee.

Berners-Lee sai huutokaupasta osakseen arvostelua, koska sen ajatellaan olevan ristiriidassa netin avoimuuden kanssa. Huutokauppa alkoi 23. kesäkuuta, ja teoksen aloitushinta oli 1 000 dollaria.