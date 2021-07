Ultrarikkaiden määrä kasvaa maailmassa, ja ryhmän ”profiili on muuttumassa” – maailman rikkaimmista naisia on jo 12 prosenttia

Pohjoismaiset naapurit ovat Suomea selvästi vauraampia.

Yksityishenkilöiden varallisuus kasvoi viime vuonna ennätystasolle, kertoo konsulttiyhtiö Boston Consulting Group (BCG) vuosittain ilmestyvässä varallisuusraportissaan. Omistusten arvo nousi 8,3 prosenttia 206 biljoonaan (206 000 miljardiin) euroon.

Osakemarkkinoiden nousu, kotitalouksien säästöjen kasvu ja markkinoiden odotettua parempi selviytyminen koronavuoden koettelemuksista tukivat varallisuuden nousua.

Ultrarikkaiden eli yli 100 miljoonaa dollaria (83 miljoonaa euroa) omistavien määrä jatkoi kasvuaan. Heitä oli viime vuonna noin 60 000. Tähän rikkaiden luokkaan nousi viime vuoden aikana 6 000 ihmistä.

Ryhmä on vuoden 2015 jälkeen kasvanut joka vuosi noin yhdeksällä prosentilla. BCG:n laskujen mukaan he omistavat yhteensä yli 18 biljoonaa euroa sijoitettavaa varallisuutta, mikä on 15 prosenttia koko maailman varallisuudesta.

”Ultrarikkaiden profiili on muuttumassa. Naisten osuus on jo 12 prosenttia, ja heistä suurin osa on Yhdysvalloissa, Saksassa ja Kiinassa”, kertoo BCG:n osakas Roope Talasmaa tiedotteessa.

Varallisuusraportissa rikkaaksi määritellään henkilö, jolla on sijoitusvarallisuutta yli miljoonan dollarin (830 000 euron) edestä, johon ei lasketa mukaan omaa asuntoa.

Forbesin ylläpitämän miljardöörilistauksen mukaan maailman varakkain ihminen oli torstaina Amazonin perustaja Jeff Bezos. Hänen omaisuutensa arvo on nyt noin 198 miljardia dollaria eli noin 167 miljardia dollaria.

Listauksen varakkain nainen on ranskalainen perijätär Françoise Bettencourt Meyers. Hänen omaisuutensa arvo on Forbesin mukaan noin 88 miljardia dollaria eli noin 74 miljardia dollaria.

Bettencourt Meyers omistaa Bloombergin mukaan kolmanneksen maailman suurimmasta kosmetiikkavalmistajasta L'Orealista.

Suomessa varallisuuden kasvuvauhti jäi viime vuonna hieman maltillisemmaksi kuin koko maailmassa, yltäen noin kuuteen prosenttiin. Tahti oli kuitenkin kovempi kuin Länsi-Euroopassa yleensä, jossa vaurastuttiin viiden prosentin vauhtia.

Suomessa henkilökohtaista varallisuutta arvioidaan konsulttiyhtiön mukaan olevan noin 330 miljardin euron edestä.

Pohjoismaiset naapurit ovat haalineet varallisuutta tuntuvasti enemmän kuin suomalaiset. Ruotsissa varallisuutta on kerrytetty 1,8 biljoonaa euroa, Tanskassa 1,2 biljoonaa ja Norjassa 500 miljardia.

Suomalaiset pitävät varallisuuteensa yleensä kotimaassa. Ulkomaille on sijoitettu alle prosentti. BCG ennakoi, että suomalaisten varallisuuden kasvu kiihtyy vuoteen 2025 mennessä hieman ja yltää 4,7 prosenttiin vuodessa. Vuonna 2025 Suomessa olisi varallisuutta noin 410 miljardin edestä.

”On hyvä nähdä suomalaisten varallisuuden kasvun kiihtyvän. Vaikka viime vuoden prosentit näyttävät korkeilta, koronapandemia toi haasteita monien henkilökohtaiseen talouteen. Siksi myös ennustettu tuleva positiivinen kehitys on hieno uutinen”, Talasmaa kiitteli.

Tilastokeskus julkaisi Suomen tuoreita varallisuustietoja kesäkuun alkupuolella. Julkaisusta käy ilmi, että vauraus keskittyy Suomessa entistä enemmän.

Vaurain kymmenen prosenttia piti vuonna 2019 hallussaan noin 50 prosenttia Suomen kotitalouksien nettovarallisuudesta. Vuonna 2016 osuus oli 46,8 prosenttia ja 2009 alle 44 prosenttia.

Suomalaisten varallisuus on pitkälti asuntovarallisuutta. Asuntovarallisuuden osuus kokonaisvaroista oli noin puolet, 48 prosenttia. Kokonaisvarat tarkoittavat varoja ennen velkojen vähentämistä.