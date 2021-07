Moni kerros­talo­asuja toivoo ilma­lämpö­pumpusta apua helteisiin, mutta helpotus voi tulla vasta ensi kesäksi: ”Asentajista on joka­vuotinen pula”

Suomalaiset ovat innostuneet ostamaan ilma­lämpö­pumppuja myös kerros- ja rivitalojen jäähdytykseen. Kesällä asentajista on jopa pulaa.

Kerrostalon jäähdytyslaitteiksi on asennettu vasta noin 30 000–50 000 ilmalämpöpumppua.

Yhä useampi haluaa viilentää tukalan kuuman kerrostalo­asuntonsa ilma­lämpö­pumpun avulla. Jos tilausta ei ole vielä pannut menemään, helpotuksen saanee vasta ensi kesälle.

”Asennukselle voi olla pitkiä toimitusaikoja. Nyt varataan jo syksyä”, Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen (Sulpu) toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen sanoo.

”Asentajista on jokavuotinen pula ja kaikki asentajien kesälomat on peruttu. Ihmiset odottavat edelleen helteiden tuloa ennen tilaamista.”

Viime vuonna kaikkien lämpöpumppujen myynti ylitti ensimmäistä kertaa sadan tuhannen kappaleen rajapyykin. Ilmalämpöpumppuja myynnistä oli reilut 80 000.

Asuintaloihin asennettavien lämpöpumppujen arvo oli viime vuonna jo noin 600 miljoonaa euroa. Lukumääräisesti eniten myytiin edullisempia ilma­lämpö­pumppuja, mutta euromääräisesti eniten kalliita maa­lämpö­pumppuja.

Investointien arvo on kasvanut nopeasti viime vuosina. Vuodesta 2011 vuoteen 2016 uusien lämpöpumppujen arvo pysytteli reilussa 300 miljoonassa eurossa vuositasolla, mutta varsinainen buumi alkoi vuonna 2017.

”Alkuvuoden viitteiden perustella tänä vuonna tulee kasvua varmaan kaikissa tuoteryhmissä. Kokonaiskasvu on tänä vuonna arviolta kymmenen prosenttia”, Hirvonen sanoo.

Sulpun mukaan Suomessa on käytössä kaikkiaan noin 800 000 ilma­lämpö­pumppua, joista tällä hetkellä kerrostalon jäähdytyslaitteiksi on asennettu vasta noin 30 000–50 000 kappaletta.

Nykyisin kerrostalojen jäähdytyslaitteiksi myydään Hirvosen mukaan lähes 10 000 ilmalämpöpumppua vuosittain. Noin kymmenesosa kaikista lämpö­pumpuista myydään siis jäähdytyslaitteiksi.

Ilmalämpöpumpun lisäksi muita lämpöpumppuja ovat pääasiassa öljy­kattiloiden korvaajiksi hankitut ilma-vesilämpöpumput sekä poistoilma- ja maalämpöpumput.

Varsinaiset laitteet maalämpöpumppuja lukuun ottamatta valmistetaan enimmäkseen Aasiassa ja niiden toimitusajat Suomeen ovat pitkiä. Suomessa isoja maahantuojia ovat useita merkkejä maahantuova Scanoffice ja lämpöpumppumerkit Mitsubishi, Gree, Panasonic ja Toshiba.

Ilmalämpöpumppujen pääkäyttötapa on silti edelleen lämmitys. Perinteisesti laitteita on myyty lämmityskäyttöön omakotitaloihin. Vuonna 2019 runsaat 12 prosenttia lämmitykseen käytetystä energiasta katettiin lämpöpumpuilla. Osuus on noin nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Viime vuosina laitteiden suosio jäähdytyksessä on kasvanut erityisesti kerros- ja rivitaloissa. Lämpöpumppuja ympäri Suomen toimittavan ja niitä huoltavan Lämpöykkösen toimitusjohtaja Veli-Matti Hautakoski sanoo, että muutos on ollut nopea.

”Suhtautuminen taloyhtiöissä on muuttunut erityisesti tänä vuonna”, Hautakoski sanoo.

Asuntojen viilentäminen puhuttaa taloyhtiöiden hallituksissa ja yhtiö­kokouksissa, koska helteet ovat yleistyneet, sanoo Hautakoski. Monissa kerrostaloissa lämmitys on kunnossa, mutta viilennykseen ei ole mitään ratkaisuja.

”Nyt jonkinasteinen sesonki tulee joka vuosi, kun aiemmin pidempi hellesesonki oli noin joka neljäntenä vuonna”, Hautakoski sanoo.

Asukkaan on pyydettävä asennusta varten muutoslupa taloyhtiöltä.

”Periaatteessa taloyhtiö tekee päätöksen, saako pumppuja käyttää vai ei”, Hirvonen sanoo.

Jos maahantuojalla tai asennusyrityksellä ei ole kysyntäpiikin tullessa tavaraa varastossa, ei sitä samaan sesonkiin ole mahdollista enää saada.

Maahantuojat ovat tänä vuonna jo osanneet varautua laitteiden kesällä kasvavaan kysyntään. Viivytykset asennuksissa eivät siis johdu laite­pulasta.

”Nyt on muutama harjoittelukesä taustalla ja maahantuojilta löytyy tavaraa, toisin kuin muutama vuosi sitten”, Hirvonen sanoo.

Hautakosken mukaan myös Lämpöykkönen on varautunut kesän asennus­piikkiin aiempaa paremmin. Lämpöykkönen palkkasi ja koulutti tänä keväänä 25 uutta asentajaa ja huoltohenkilöä kesäkautta varten. Yhteensä yrityksen noin 160 työntekijästä noin 90 on asentajia.

”Nyt jos varaa asennuksen, se menee tyypillisesti elokuulle, vaikka joitain yksittäisiä päiviä meillä vielä on vapaana myös heinäkuulle”, Hautakoski sanoo.

Hautakosken mukaan useat asiakkaatkin osaavat jo varautua kesän helteisiin myös silloin, kun ne eivät ole käsillä. Epäsuhta varautumisessa on kuitenkin suuri.

”Piikki on älyttömän kova, jopa kymmenkertainen normaaleihin päiviin verrattuna. Hellepäivinä yritykset eivät pysty vastaamaan niiden yksittäisten päivien kysyntään.”