Sopimuksen seurauksena esimerkiksi Google, Apple ja Facebook joutuvat maksamaan vähintään 15 prosentin yritysveroa.

Yhteensä 130 maata ja hallinnollista aluetta on liittynyt uuteen kansainväliseen verotussopimukseen, jonka tarkoituksena on kamppailla monikansallisten suuryritysten veronvälttelyä vastaan. Asiasta kertoi taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD.

Minimiverotukseen sitoutuneet maat ja alueet edustavat yli 90:tä prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta, OECD kertoo.

Sopimuksen seurauksena OECD:n mukaan esimerkiksi yhdysvaltalaiset jättiläisyritykset Google, Facebook ja Apple joutuvat maksamaan vähintään 15 prosentin yritysveron.

Myös Suomi on mukana sopimuksessa. Matalasta yritysverotuksestaan tunnettu Irlanti jättäytyi sopimuksen ulkopuolelle, ja näin teki myös matalan verotuksen Unkari.

Monet yhdysvaltalaisista suurista teknologiayrityksistä ovat johtaneet Euroopan toimintaansa juuri Irlannista käsin.

Kaikkiaan yhdeksän OECD:n 139 jäsenestä on toistaiseksi jättäytynyt hankkeen ulkopuolelle.

Kansainvälinen yritysverotuksen minimitaso on Yhdysvaltain aloitteesta lähtenyt ja G7-maiden viime kuussa tukema hanke. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen on kuvaillut minimiverotusta keinoksi pysäyttää kansainvälinen ”kilpajuoksu pohjalle” yritysverotuksessa.

”Tämä on selvä merkki siitä, että kilpajuoksu pohjalle on tulossa päätökseensä. Meillä on nyt tilaisuus rakentaa globaalisti ja kansallisesti verotusjärjestelmä, joka sallii amerikkalaisten työntekijöiden ja yritysten kilpailla ja voittaa kansainvälisessä talousjärjestelmässä”, Yellen kommentoi OECD-päätöksen jälkeen.

Myös Saksassa sopimusta pidetään ”kolossaalisena askeleena” kohti oikeudenmukaista verotusta.

Suomeen yritysverotuksen minimitasosta sopimisen ei arvella tuovan muutoksia, sillä Suomi ei ole perinteisesti kuulunut matalalla yritysverotuksella kilpailevien maiden kerhoon.

Suomen yhteisöverotuksen taso on vaihdellut vuosien varrella merkittävästi. Nyt käytössä oleva 20 prosentin vero on yhteisöveron historian matalin.