Etätöihin suhtaudutaan Suomessa myönteisesti, vaikka sen koetaankin vaikeuttaneen työ- ja vapaa-ajan erottamista.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista työelämässä olevista on tehnyt etätöitä.

Etätyön suosio kasvaa Suomessa, selviää Suomen Yrittäjien kyselystä. Kantarin toteuttaman kyselyn vastaajat ovat palkansaajia, yrittäjiä, työttömiä ja lomautettuja.

Koronaviruspandemia on kasvattanut merkittävästi etätöiden määrää. Vastaajista työelämässä olevista lähes puolet on tehnyt etätöitä. Heistä noin puolet on tehnyt etätöitä kokoaikaisesti.

Etätöitä tehneet suhtautuvat niihin pääasiassa myönteisesti. Heistä 88 prosenttia haluaisi tehdä etätöitä jatkossakin.

Lisäksi 77 prosenttia arvioi työnantajansa suhtautuvan etätyöhön myönteisesti. Työnantajien suhtautumisen koetaan myös parantuneen tammikuusta.

Kaikista vastaajista 15 prosenttia haluaisi jatkossa olla koko ajan etätöissä, 40 prosenttia puolestaan osan viikosta.

Vastaajista 19 prosenttia haluaisi tehdä etätöitä, mutta ei pysty työtehtäviensä vuoksi. 21 prosenttia ei haluaisi tehdä etätöitä laisinkaan.

Kyselyn tulosten mukaan etätyö on tehnyt työ- ja vapaa-ajan rajasta häilyvämmän.

60 prosenttia vastaajista kertoo etätyön vaikeuttaneen työ- ja vapaa-ajan erottamista. 51 prosentin mielestä etätyö on vähentänyt työajan merkitystä.

Etätyöhön liittyviä kielteisiä kokemuksia ovat vastaajien mukaan työhön liittyvät tekniset ongelma sekä perhearkeen liittyvät pulmat, joiden koetaan lisääntyneen. Stressi puolestaan on lisääntynyt ja vähentynyt suurin piirtein yhtä monella.

”Työtyytyväisyyden kokemus on hieman laskenut ja stressi on lisääntynyt. Arvelen, että se kertoo etätyöuupumuksesta ja työyhteisön kaipuusta”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi tiedotteessa.

Vastaajat kuitenkin kokevat olevansa tuottavampia etätöissä. 44 prosenttia arvioi, että tuottavuus on parantunut, ja 12 prosenttia, että se on heikentynyt. Myös kokemus omasta tuottavuudesta on vahvistunut. Pentikäinen uskoo kokemuksen vahvistumisen johtuvan sekä työtapojen että etätyön johtamisen kehittymisestä.