Main ContentPlaceholder

Talous | Merenkulku

Suezin kanavan tukkineen konttialuksen korvaus­summasta syntyi viimein sopu: Ever Given pääsee jatkamaan matkaansa keskiviikkona

Konttialus Ever Given on ollut korvaussummia koskevan oikeus­riidan takia jumissa Suezin kanavalla yli kolmen kuukauden ajan.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Ever Given tukki Suezin kanavan kuudeksi päiväksi maaliskuussa. Kuvassa alus 29. maaliskuuta, jolloin se oli saatu irrotettua.