Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on antanut kolme ratkaisua siitä, sovelletaanko ruokalähetin tekemään ruoankuljetustyöhön työtapaturma- ja ammattitautilakia. Kyseessä ovat ensimmäiset TVK:n antamat ruokalähettien työtapaturmavakuuttamista koskevat ratkaisut.

Kahdessa ratkaisussa TVK katsoi, että ruokalähetin tekemä ruoankuljetustyö on tehty työsopimuslain tarkoittamassa työsopimussuhteessa ja työnantajana on alustayritys. Näin ollen kyse on työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella työntekijänä tehtävästä työstä, jonka vakuuttamisesta vastaa työnantaja.

Yhdessä ratkaisussa TVK puolestaan katsoi, että ruokalähetin tekemä ruoankuljetustyö ei ole tehty työsopimuslain tarkoittamassa työsopimussuhteessa. Tällöin kyse on työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella yrittäjänä tehtävästä työstä, jonka vakuuttamisesta vastaa yrittäjä itse.

Ratkaisut annettiin vakuutusyhtiön hakemuksesta. TVK:n tekemät ratkaisut sitovat asianomaisia eli hakemuksen tehnyttä vakuutusyhtiötä, työn suorittajaa ja työn teettäjää.

Ruokalähettien asemasta on käyty jo pitkään keskustelua. Viime vuoden lokakuussa elinkeinoministeriön alainen työneuvosto linjasi, että Woltin ja Foodoran ruokalähetit ovat työsuhteessa.

Kesäkuun lopulla Eläketurvakeskus antoi päätöksen ruokalähetin työeläkevakuuttamisesta. ETK:n päätöksen mukaan lähetin työskentelyssä täyttyvät työsuhteen lakisääteiset tunnusmerkit. Päätös koskee vain kyseessä olevaa lähettiä.

Foodoran Suomen-yhtiön toimitusjohtaja Joonas Kuronen vahvisti HS:lle, että päätöksessä on kyse Foodoran lähetistä. Kuronen on kertonut yhtiön hakevan päätökseen muutosta.

