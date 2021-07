Venäjän tuoreen lain mukaan ainoastaan venäläistä samppanjaa saa kutsua samppanjaksi. Tämä raivostuttaa Ranskan samppanjateollisuutta.

Ranskan samppanjateollisuus on sydämistynyt Venäjän uudesta lainsäädännöstä, joka velvoittaa ulkomaisia samppanjantuottajia lisäämään pulloihinsa ”kuohuviini”-maininnan.

Ranskan samppanjateollisuutta edustava Samppanjakomitea vaati maanantaina julkaistussa tiedotteessaan myös ranskalaisia ja EU-tason diplomaatteja työskentelemään lain kumoamisen puolesta.

Ranskan samppanjateollisuuden näkemyksistä uutisoi uutistoimisto Reuters.

Venäjän presidentti Vladimir Putin hyväksyi perjantaina lain, jonka nojalla kaikkien ulkomaisten kuohuviinivalmistajien on kutsuttava tuotteitaan nimenomaan kuohuviiniksi. Luonnehdinta on merkittävä pullon takaosaan.

Lain mukaan samppanja-nimike on varattu ainoastaan venäläiselle kuohujuomalle, shampanskoyelle.

Venäjän veto on historiallisesti mielenkiintoinen, sillä termi samppanja on peräisin nimenomaan Ranskan pohjoisosassa sijaitsevasta maakunnasta. Perinteisesti vain siellä valmistettua kuohuviiniä on saanut myydä samppanjan nimellä.

Toistaiseksi näyttää siltä, että samppanjavalmistajat ovat taipumassa Venäjän lainsäädäntöön.

Sunnuntaina esimerkiksi ranskalainen samppanjavalmistaja Moet Hennessy kertoi lisäävänsä Venäjällä myytäviin pulloihinsa lain vaatiman maininnan. Muutos aiheutti Moet Hennesyn emoyhtiön LVMH:n mukaan muun muassa väliaikaisia toimituskatkoksia.

LVMH on luksustuotteisiin erikoistunut yhtiö, joka tunnetaan samppanjan lisäksi muun muassa muotibrändi Luis Vuittonista.

”Moet Hennesy on aina kunnioittanut toiminta-alueensa lainsäädäntöä. Jatkamme toimituksia heti, kun nämä muutokset on tehty”, yhtiö sanoi sunnuntaina tiedotteessaan Reutersin mukaan.

Uutistoimisto Bloomberg muistutti sunnuntaina, että Venäjä on nahistellut muiden maiden kanssa ruokaan liittyvistä aiheista ennenkin. Viime vuonna Putin kielsi esimerkiksi tomaattien tuonnin Azerbaidžanista. Kiellon taustalla oli Azerbaidžanin sota Venäjän liittolaisen Armenian kanssa.

Myös Suomi on saanut osansa Venäjän elintarvikkeita koskevista tuontikielloista. Kesällä 2010 Venäjä kielsi väliaikaisesti tuonnin suomalaisilta liha- ja maitoalan yrityksiltä.