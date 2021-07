Uudet vaunut tulevat käyttöön nykyisille reiteille.

VR on käynnistänyt uuden yöjunakaluston hankinnan. Hankintaan sisältyy yhdeksän makuuvaunua ja kahdeksan autovaunua, ja arvoltaan se on noin 35–40 miljoonaa euroa. Hankinnan toimittaja on tarkoitus valita viimeistään ensi kesänä.

Tällä hetkellä VR:n yöjunissa on käytössä sekä uudempaa kaksikerroksista että vanhempaa, sinistä yöjunakalustoa. Siniset vaunut ovat käytössä pääosin sesonkien ja juhlapyhien liikenteessä, ja hankinnan optioissa on otettu huomioon niiden mahdollinen korvaaminen.

VR operoi pohjoisen yöjunia Helsingistä ja Turusta Rovaniemelle, Kemiin ja Kolariin vuoden ympäri. Uudet vaunut tulevat käyttöön nykyisille reiteille.

”Kotimaan matkailu on kasvussa ja erityisesti Lappi monipuolisine kohteineen kiinnostaa. Olemme lisänneet pohjoiseen viime vuosina runsaasti vuoroja ja uusi kalusto mahdollistaa vuorotarjonnan kehittämisen edelleen. Totta kai modernin yöjunakaluston hankinta parantaa myös matkustusmukavuutta”, VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola kertoo tiedotteessa.

Simolan mukaan VR haluaa kehittää yöjunamatkustamista ja kasvattaa sen suosiota. Tavoitteena on nostaa junamatkailun osuus 10 prosenttiin kaikesta liikenteestä vuoteen 2030 mennessä.

”Moderni kalusto on avainroolissa mahdollistamassa tämän kehityksen”, Simola toteaa.

Yöjunaliikenne on kokonaan liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) VR:ltä ostamaa ostoliikennettä, jonka jatkosta parhaillaan neuvotellaan LVM:n kanssa. Uuden kaluston hankinta kuuluu osana neuvoteltavaan, pidempään ostoliikennesopimukseen ja varmistuu lopullisesti neuvottelujen jälkeen.

Junamatkailu on nostanut suosiotaan vihreämpänä vaihtoehtona lentomatkustukselle, ja Euroopassa tehtaillaan tällä hetkellä muitakin yöjunahankkeita.

Esimerkiksi ranskalaisen Midnight Trains -nimisen startupin on tarkoitus avata uusi 12 kaupungin yöjunaverkosto ennen vuosikymmenen loppua.

Myös Itävallan, Saksan, Ranskan ja Sveitsin valtiolliset rautatieyhtiöt ovat tiedottaneet suunnittelevansa yhteistyössä useita yöjunareittejä lanseerattavaksi seuraavien neljän vuoden aikana.