”Monet vaikuttajat, jotka arvojensa puolesta olisivat hyvin huolissaan peliriippuvaisista ja pelaamisen haitoista, varovat tätä aihetta, koska se vaarantaa heille läheisten järjestöjen tulot”, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän johtaja Kai Mykkänen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen katkaisisi välittömästi Veikkauksen rahapelituottojen ja järjestöjen saamien avustusten yhteyden.

Myös kauppojen, huoltoasemien ja ravintoloiden peliautomaatit pitäisi Mykkäsen mielestä poistaa.

”Nyt olisi siihen sopiva hetki, kun korona pudotti joka tapauksessa Veikkauksen tuottoja ja valtio joutuu paikkaamaan niitä suoraan valtion budjetista myönnettävällä satojen miljoonien eurojen tuella järjestöille. Järjestöjen tuen ei pitäisi olla lainkaan riippuvainen Veikkauksen tuotoista normaalioloissakaan.”

Yhteys pitää Mykkäsen mielestä katkaista siksi, että Veikkauksen asemasta ja peli­haitoista pystyttäisiin käymään normaalia keskustelua.

”Viime vuosien aikana on käynyt yhä selvemmäksi, että monet vaikuttajat, jotka arvojensa puolesta olisivat hyvin huolissaan peliriippuvaisista ja pelaamisen haitoista, varovat tätä aihetta, koska se vaarantaa heille läheisten järjestöjen tulot.”

Mykkänen ei halua osoittaa sormella ketään yksittäistä henkilöä, mutta hän tarkoittaa poliittista keskustelua ja myös monia järjestöihmisiä, joiden tehtävä on nimen­omaan ehkäistä syrjäytymistä ja huono-osaisuutta.

”On erikoista, että he ovat olleet tässä asiassa kovin hiljaa.”

” ”Pelaamisen aiheuttama riippuvuus muistuttaa huumeriippuvuutta.”

Mykkänen kertoo vakuuttuneensa sisä­ministerinä ollessaan siitä, että pelaamisen aiheuttama riippuvuus muistuttaa huume­riippuvuutta. Tästä on vahvaa tutkimus­näyttöä.

Mykkänen toimi sisäministerinä Juha Sipilän (kesk) johtamassa hallituksessa vuosina 2018–2019.

”Vaikka kannattaisi vapaata markkinataloutta, on perusteltua, että näin pahaa riippuvuutta aiheuttavan palvelun tarjontaa säädellään. Pitää myös pystyä keskustelemaan siitä, missä määrin tällaisen palvelun tarjontaa ylipäätään sallitaan Suomessa”, hän sanoo.

Juuri tässä on Mykkäsen mukaan ristiriita. Pelaamista säädellään Suomessa tiukasti, mutta sääntely tarkoittaa meillä nurinkurisesti sitä, että peliautomaatteja ja muita pelaamisen paikkoja on tarjolla poikkeuksellisen paljon esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Kokoomuksen piiristä on arvosteltu Veikkauksen asemaa ja pelien tarjontaa jyrkästi aiemminkin. Esimerkiksi Helsingin pormestariksi vastikään nimitetty Juhana Vartiainen on kritisoinut Veikkauksen ristiriitaista toimintaa pelihaittojen ehkäisyssä, samoin kansanedustaja Elina Valtonen.

Mykkänen kertoo tässä henkilökohtaisia näkemyksiään, mutta hänen mukaansa asiasta on keskusteltu eduskuntaryhmässäkin.

Myös Suomen Pankin entisen pääjohtajan Erkki Liikasen johtama ministeriöiden yhteinen työryhmä esitti helmikuussa tukien irrottamista Veikkauksen tuotoista, jotka siirrettäisiin osaksi valtion budjettia.

Samaa esitti helmikuussa myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Sen mukaan nykyjärjestelmä ei käytännössä kannusta Veikkausta pelaamisen haittojen vähentämiseen, joka kuitenkin on sen monopoliaseman peruste.

” Vuonna 2019 suomalaiset hävisivät Veikkauksen peleissä 1,7 miljardia euroa.

Myös monet ekonomistit ja sijoitusalan ammattilaiset käyvät sosiaalisessa mediassa jatkuvasti kriittistä keskustelua Veikkauksen asemasta.

Pelejä on kutsuttu muun muassa köyhien piiloveroksi, koska pelaaminen keskittyy pienituloisimpiin kansanosiin. Kriitikot pitävät myös outona, että valtio kannustaa kansaa uhkapelaamiseen eikä esimerkiksi sijoittamiseen.

Vuonna 2018 suomalaiset hävisivät Veikkauksen peleissä 1,8 miljardia euroa, vuotta myöhemmin 1,7 miljardia euroa. Viime vuonna pelituotot vähenivät jyrkästi, koska muun muassa kauppojen pelikoneet ja pelihallit olivat epidemian vuoksi suljettuna pitkiä aikoja.

Keskustelua Veikkauksen asemasta ja pelihaitoista on käyty ajoittain kiivaasti erityisesti kolmen viime vuoden aikana. Vuonna 2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvitti, että Veikkaus on sijoittanut eniten pelikoneita muutenkin huono-osaisille alueille.

THL:n tutkimusten mukaan pelaamisensa koki vuonna 2019 jollain tavalla haitalliseksi peräti 11 prosenttia suomalaisista. Suomalaiset ovat myös Euroopan innokkaimpia raha­pelaajia. Lähes kolmas­osa yli 15-vuotiaista pelaa jotain raha­peliä viikoittain.

Puolet pelituotoista on peräisin 2,5 prosentilta pelaajista, eli tappiot keskittyvät voimakkaasti joukolle, johon kuuluu THL:n laskujen mukaan yli 70 000 ihmistä.

THL arvioi, että yli 100 000 suomalaisella on rahapeliongelma ja puolella heistä vakava riippuvuus.

Syksyllä 2019 julkinen keskustelu kiihtyi jälleen, kun Veikkauksen epäonnisessa ja sittemmin pois vedetyssä mainoskampanjassa kannustettiin hakemaan jännitystä ja voittoja rahapeleistä.

Keskustelun seurauksena Veikkaus ilmoitti vähentävänsä kauppoihin ja ravintoloihin sijoitettujen pelikoneiden määrää 3 500:lla vuoden 2020 loppuun mennessä. Niitä kuitenkin jäi vielä 15 000.

Kauppaketju Lidl ilmoitti huhtikuussa poistavansa pelikoneet kaupoistaan kesän aikana. Heinäkuussa yhtiö kertoi HS:lle poistaneensa koneet toukokuun loppuun mennessä. Koneita sillä tosin oli muihin kauppaketjuihin verrattuna vähän, vain 250. Suurimmat kaupparyhmät S-ryhmä ja Kesko pitävät pelikoneet yhä tiloissaan.

Myös muita rajoituksia on tullut. Tänä vuonna peliautomaatteihin on otettu käyttöön pakollinen tunnistautuminen. Sen avulla pelaaja voi asettaa itselleen tappiorajoja ja peliestoja.

Heinäkuun alusta lähtien Veikkauksen nettipeleissä päivätappio on rajattu 500 euroon. Kuukaudessa voi hävitä enintään 2 000 euroa.

Kansanedustaja Kai Mykkäsen mukaan peliriippuvuus voi pahimmillaan olla huumeriippuvuuteen rinnastuva ongelma.

Virallisten perustelujen mukaan rahapelit ovat Suomessa vain Veikkaukselle sallittu monopoli siksi, että valtiollinen peli­toimija pystyy sääntelyllä vähentämään raha­pelaamisen haittoja.

Tämä on myös monopolin kilpailu­oikeudellinen peruste, jolla EU:n komissio on sen hyväksynyt.

”Olisi jo myönnettävä, että tällä keisarilla ei ole vaatteita. Tuottojen korvamerkintä tuo Veikkauksen ohjaukseen lain hengen vastaisen ristiriidan”, Mykkänen arvioi.

Hän sanoo, ettei tavoittele vallankumousta Veikkauksen asemaan vaan ensin pitää vain erottaa pelituotot ja järjestöjen avustukset. Pelituotot maksettaisiin valtion yleiseen rahakirstuun. Järjestöjen avustuksista päätettäisiin näistä tuotoista riippumatta.

”Sen jälkeen on mahdollista käynnistää normaali keskustelu muusta suhtautumisesta pelaamiseen. Missä määrin sitä ylipäätään pitää sallia? Onko monopoli hyvä, vai pitäisikö mennä Ruotsin tapaan lisenssijärjestelmään, jossa ulkomaiset toimijat pääsevät markkinoille mutta maksavat lisenssistä maksun valtiolle? Meidän kannattaa nyt seurata Ruotsin kokemuksia.”

Ruotsissa valtion rahapelimonopoli lakkautettiin vuoden 2019 alussa. Rahapelejä tarjoavien yritysten pitää hakea toimilupa, ja ne maksavat peliveroa, joka on 18 prosenttia peleihin hävitystä summasta.

Ruotsin päätöksen taustalla oli ulkomaisten nettipelien suosion kasvu.

Veikkauksen kriitikkojen kriitikot sanovat, että Veikkauksen asemaan puuttuminen vain tarkoittaisi suomalaisten pelieurojen siirtymistä ulkomaisten peliyhtiöiden taskuihin. Mykkäsen mielestä perustelu ontuu.

Verkkopelaamisessa monopoli on joka tapauksessa jo nyt näennäinen. Ulkomaisen nettipelaamisen osuus kasvaa käytännössä koko ajan. Monopoli siis vuotaa Suomessakin.

Toisaalta kilpailu on pitänyt Mykkäsen mukaan verkkopeleissä huolen siitä, että voittojen palautusprosentit ovat parempia kuin kauppojen automaateissa.

Palautusprosentti tarkoittaa sitä, miten suuri osa peliin laitetuista panoksista keskimäärin palautuu pelaajille voittoina. Se on peleissä tarkalleen ennalta määrättyä eikä riipu onnesta tai sattumasta.

Kauppoihin ja esimerkiksi ravintoloihin hajasijoitettujen peliautomaattien asemaa pitäisi Mykkäsen mielestä joka tapauksessa tarkastella erikseen. Ne voitaisiin kieltää ilman uhkaa, että pelieurot päätyisivät ulkomaisiin käsiin.

Tutkimusten mukaan juuri kauppojen automaateilla pelaavat lähinnä eri tavoin huono-osaiset ja ongelmapelaaminen on yleistä.

”Ne ovat vähän kärjistäen köyhien ja kipeiden ryöstämistä. Riippuvuuksia syntyy paljon. On hyvin vaikea perustella, että meillä on rahapelihaittojen sääntelyä varten olemassa monopoli mutta näitä on sitten joka kaupan aulassa”, Mykkänen sanoo.

” ”Nämä tulot ovat joka tapauksessa rapautumassa.”

Hänestä Veikkauksien tukia nyt saavien järjestöjen ja muiden toimijoiden kannattaisi itsekkäistäkin syistä ajaa tukien siirtämistä valtion budjetista maksettaviksi.

”Nämä tulot ovat joka tapauksessa rapautumassa, koska nettipelaamisessa monopoli vähitellen murtuu riippumatta siitä, mikä Veikkauksen virallinen asema on. On myös väistämätöntä, että kauppojen peliautomaatteihin puututaan. Valtion avustuksista voitaisiin aivan hyvin sopia useammaksi vuodeksi kerrallaan niin kuin nyt tehdään Veikkauksenkin avustusten suhteen.”

HS kysyi Veikkaukselta kommenttia Mykkäsen näkemyksiin. Veikkaus ei halunnut kommentoida.