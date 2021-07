Puuvillan haastavan Spinnovan osake on noussut pörssissä lähes pystysuoraan, tiistaina nousu pysähtyi rytisten

Kesäkuussa pörssiin listautuneen Spinnovan osakkeen hinta on nyt lähes 80 prosenttia merkintähintaa korkeampi.

Spinnovan on perustanut yhtiön toimitusjohtajana toimiva Janne Poranen.

Suomalaisten suosikkiosakkeeksi noussut Spinnova on ollut omistajilleen lyhyen pörssitaipaleen aikana varsin tuottoisa osake.

Kuituteknologiayhtiö Spinnovan merkintähinnaksi kerrottiin kesäkuun alkupuoliskolla 7,61 euroa osakkeelta.

Kaupankäynti yhtiön osakkeella Helsingin pörssissä alkoi 24. kesäkuuta. Sen jälkeen yhtiön osake on noussut tiistain kello 17.30 mennessä 13,8 euroon osakkeelta. Osakkeen hinnasta on tiistain aikana kadonnut yli kuusi prosenttia, mutta yhtiön osakkeen hinta on silti lähes 79 prosenttia merkintähintaa korkeampi.

Spinnovan tavoitteena on valmistaa kaupalliseen käyttöön kierrätettävää, luonnossa hajoavaa kuitua, joka ei sisällä haitallisia kemikaaleja. Toisin kuin perinteisissä puusta tekstiilikuitua valmistavissa teknologioissa, Spinnova ei liuota sellua vaan jauhaa sen niin pieneksi, että se voidaan puristaa suoraan tekstiilikuiduksi.

Spinnovan tavoin myös vastikään listautuneen halpahalliketju Puuilon osake on ollut omistajilleen tuottoisa.

Yhtiö kertoi 23. kesäkuuta, että sen osakkeen merkintähinta on 6,6 euroa. Kaupankäynti osakkeella alkoi Helsingin pörssissä päivää myöhemmin ja sen jälkeen osakkeen hinta on noussut yli 23 prosenttia noin 8,15 euroon.

Sekä Spinnova että Puuilo nousivat kesäkuussa Nordnetilla suomalaisten ostetuimpien osakkeiden joukkoon.

Puuiloa ja Spinnovaa osti kesäkuun aikana kumpaakin yli 15 000 Nordnetin suomalaisasiakasta.

Helsingin pörssiin on ollut alkuvuodesta poikkeuksellisen suuri tunku. HS kertoi kesäkuun alkupuolella, että monet tuoreet listautujat ovat kasvattaneet hintaansa roimasti merkintähintaan verrattuna.

Uutisessa OP:n pääanalyytikko Antti Saari varoitti, etteivät pörssitulokkaat ole välttämättä autuaaksi tekeviä sijoituskohteita.

”Useissa listautumisissa on nyt käynyt niin, että osake on vahvasti ylimerkitty, ja sitten kun kaupankäynti alkaa, se ottaa heti valtavan loikan ylöspäin. Tämä voi tietysti antaa tuoreille sijoittajille valheellisen kuvan siitä, että nämä olisivat automaattisia pikavoittoja, mutta näinhän se ei ole. Esimerkkejä on myös toiseen suuntaan”, Saari sanoi.