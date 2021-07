Viron yleisradioyhtiölle puhunut konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene kertoo odottaneensa, että rajavartiointi olisi helpottunut 11. heinäkuuta.

Laivayhtiö Tallinkin johtaja Paavo Nõgene sanoi tiistaina Viron yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa, että pitää Suomen matkustusrajoitusten kiristämistä täysin järjettömänä.

Nõgene sanoi haastattelussa, että Viro ja Tallinna ovat Suomelle tärkeimmät matka­kohteet, mutta suomalaisia turisteja ei tällä hetkellä ole niissä paljoa.

”Suomalaisten suurin ongelma on se, että he ovat saaneet vain yhden rokote­annoksen. Vain 20 prosenttia väestöstä on saanut kaksi annosta. Ja kun he palaavat loma­matkalta, heidän täytyy tehdä uusi testi paikan päällä kolmen päivän kuluessa, mikä maksaa 160–250 euroa”, Nõgene sanoi ERR:lle.

Nõgenelle vaikutti olevan hieman virheellistä tietoa Suomen testauskäytännöistä, sillä todellisuudessa Suomessa koronavirustestin saa ilmaiseksi omalla paikkakunnallaan, jos testin varaa Finentryn kautta. Testi pitää myös tehdä aikaisintaan kolmen päivän kuluttua.

Nõgene kertoi ERR:lle odottavansa, että liikenne Viron ja Suomen välillä voisi alkaa.

Hänen mukaan tulevasta on liikkunut kahdenlaista tietoa.

”Yhden tiedon mukaan [koronaan liittyvä] rajavartiointi Suomen rajalla päättyisi 11. heinäkuuta. Tänä aamuna saimme tiedon, että se voi jatkua heinäkuun 25. päivään saakka.”

Nõgene totesi, että jos Viro ei pysty rokottamaan 200 000 ihmistä seuraavan puolen­toista kuukauden aikana, edessä on rajoituksia.