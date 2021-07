Main ContentPlaceholder

Talous | Merenkulku

Kuukausien konttidraama on vihdoin ohi: Suezin kanavan tukkinut Ever Given liikkuu – suora lähetys käynnissä

Maailman suurimpiin konttialuksiin kuuluva Ever Given on päässyt vihdoin liikkeelle.

Maaliskuussa maailman kuuluisimmaksi rahtialukseksi noussut Ever Given on pääsemässä vihdoin liikkeelle. HS kertoi kesäkuun lopussa, että Suezin kanavaviranomainen (SCA) ja laivan omistava japanilainen Shoei Kinsen -yhtiö olivat päässeet alustavaan sopimukseen aluksen vapauttamisesta. Sopuun on nyt ilmeisesti päästy, sillä uutistoimisto Reutersin mukaan konttialus oli nähty keskiviikkona liikkeellä. Reutersin haastatteleman silminnäkijän mukaan Ever Given liikkui Katkeranjärveä pohjoiseen. Alus on ollut Katkeranjärvessä ankurissa Egyptin kanavahallinnon ja laivan omistajayhtiön oikeusriidan ajan. Maailman suurimpiin konttialuksiin kuuluva Ever Given ajautui maaliskuun 23. päivä kovassa tuulessa poikittain Suezin kanavaan ja tukki sen kuudeksi päiväksi. Aluksella on noin 18 300 konttia. Egyptin kanavahallinto vaati alun perin laivan omistajayhtiöltä 916 miljoonan dollarin eli noin 770 miljoonan euron korvauksia aluksen pelastuskustannuksista. Sittemmin korvausvaatimus on supistunut, mutta on ollut viimeisimpien tietojen mukaan edelleen yli puoli miljardia dollaria.