Neljä yhtiötä on tuplannut omistajiensa rahat tänä vuonna, monen suuryhtiön osake tuonut tappioita – hakukone näyttää, mitkä Helsingin pörssiyritykset ovat voittaneet indeksin

Helsingin pörssin yleisindeksi on noussut vauhdilla. Edellisen kerran yleisindeksi oli yhtä korkealla lokakuussa 2007. Pian sen jälkeen alkoi jyrkkä pudotus.

Helsingin pörssin yleisindeksi on noussut, mutta kaikkien aikojen ennätykseen on vielä pitkä matka.

Neljä pörssiyhtiötä on kaksinkertaistanut tänä vuonna omistajiensa sijoittaman pääoman. HS:n selvityksen mukaan Nurminen Logisticsin, Dovre Groupin, Solteqin ja Harvian osakkeen hinta on noussut alkuvuoden aikana yli 100 prosenttia.

Hintakehityksessä on vertailtu 30. joulukuuta–1. heinäkuuta välistä päätöskurssia.

Jos mukaan laskee myös osinkotuotot, yli 100 prosentin tuottoon yltää myös nippanappa elektroniikan sopimusvalmistaja Incap. Sen osake on tuottanut osingot mukaan lukien 100,1 prosenttia.

Kovin nousu on ollut vuodenvaihteesta logistiikkayhtiö Nurminen Logisticsin osakkeessa. Sen hinta on noussut 152 prosenttia. Samaan aikaan Helsingin pörssin yleisindeksi on noussut 14,7 prosenttia.

Kurssinousu tarkoittaa karkeasti sitä, että hieman ennen pörssin sulkeutumista 30. joulukuuta Nurminen Logisticsin osakkeeseen sijoittaneet olisivat yli 2,5-kertaistaneet sijoituksensa, mikäli he olisivat myyneet omistuksensa pois hetkeä ennen pörssin sulkeutumista 1. heinäkuuta.

Toisella vuosineljänneksellä eli huhti–kesäkuussa eniten nousi terveysteknologiayhtiö Optomedin osake. Sen hinta nousi maaliskuun lopusta heinäkuun alkuun lähes 138 prosenttia.

Vuodenvaihteeseen verrattuna eniten on painunut kaivosyhtiö Sotkamo Silverin osake. Sen hinnasta on kadonnut puolessa vuodessa yli 18 prosenttia.

Sotkamo Silver on verrattain pieni pörssiyhtiö. Sen markkina-arvo oli heinäkuun alussa pörssidataa välittävän Refinitivin mukaan noin 51 miljoonaa euroa.

Myös monen Helsingin pörssin suuremman yrityksen alkuvuoden hintakehitys on ollut heikkoa. Yli miljardin arvoisista yhtiöistä osakkeen hinta on painunut Vaisalalla, Nesteellä, Cityconilla, Huhtamäellä, Orionilla, Stora Ensolla ja Tieto-Evryllä.

Orionin ja Tieto-Evryn kohdalla osinkotuotot ovat tosin nostaneet kokonaistuoton hieman plussan puolelle.

HS kertoi pörssin alkuvuoden kehityksestä laajassa jutussa keskiviikkona.

Helsingin yleisindeksi on ollut viimeksi yhtä korkealla tasolla lokakuussa 2007, jonka jälkeen alkoi kova pudotus.

OP:n pääanalyytikko Antti Saari arvioi, että Helsingin yleisindeksi voi vielä vuoden lopussa olla hieman korkeammalla kuin nyt heinäkuun alussa.

”Nousutahdin pitää hidastua. Yleensä romahdus vaatii aina jonkin syyn tapahtuakseen, ja toistaiseksi asiat ovat menneet toiseen suuntaan”, Saari sanoi.

”Vaikka syksyllä tulisi taas uusi korona-aalto, se ei luultavasti romahduttaisi markkinoita.”

Pörssin yleisindeksi oli korkeammillaan maaliskuussa 2000. Tuolloin indeksi oli 18 408. Tiistaina pörssin sulkeutuessa indeksilukema oli 12 571.