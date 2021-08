Suomessa kaikki juurikassokeri valmistetaan yhdessä tehtaassa. Säkylän tehdas haluaisi kasvattaa tuotantoa, mutta juurikkaan viljelijöiden määrä vähenee.

Loppukesä on marjojen kovinta säilömisaikaa. Mehujen, hillojen ja pakastemarjojen säilönnässä tärkeä raaka-aine on aina ollut sokeri.

Moni saattaa olettaa, että kaikki Suomessa syötävä valkoinen kulta olisi kotimaista. Todellisuudessa jopa yli puolet Suomessa käytettävästä sokerista tulee ulkomailta.

Suomalainen sokeri valmistetaan sokerijuurikkaasta, jota viljelee myös Thomas Lindroth Gundbyn tilalla Kemiönsaaressa, Varsinais-Suomessa.

Sateisena heinäkuun lopun aamuna Lindroth on hieman väsynyt. Edellisenä päivänä aloitettu rukiin puinti venähti kello neljään aamuyöllä.

”Saimme rukiit pois kuivassa kelissä. Kaikki paikat ovat nyt täynnä viljaa”, Lindroth sanoo.

Rukiin ja sokerin lisäksi tilalla kasvaa ohraa ja härkäpapua.

”Sokerijuurikas on kannattavin kasvi viljellä, sillä on huomattava merkitys tulonmuodostuksessa. Rahaa me kaikki olemme täällä tekemässä”, Lindroth sanoo.

Sokerijuurikas kasvaa loppukesästä alkaen satoa, joka korjataan vasta viimeistään lokakuun lopulla.

Lindrothille sokerin kannattavuus syntyy ison hehtaarisadon kautta tuottajahinnasta. Tilan peltopinta-alasta sokeria on alle 15 prosenttia, mutta tuloista juurikas tuo yli viidenneksen.

”Juurikas on siitä hyvä kasvi, että pienemmältä pinta-alalta saa toimeentulostaan isomman osan. Sitä voi verrata varhaisperunan viljelijöihin, joiden pellot eivät ole suuria, mutta kasvi on kannattavampi kuin vilja.”

Sokerijuurikkaalle on taattu markkina ja ostaja, Lindroth sanoo.

”Me viljelijät teemme bisnestä. Juurikkaalle on kysyntää samaan aikaan kun esimerkiksi ohrasta ja kaurasta on ylitarjontaa.”

Suomessa sokerijuurikkaan viljely on 2000-luvulla vähentynyt Euroopan unionin maatalous­politiikan ja maatalouden rakennemuutoksen vuoksi. Tällä hetkellä kotimaisen sokerijuurikkaan matka leipomoihin, ravintoloihin ja kotikeittiöihin on yhden toimijan varassa.

Säkylässä Sucroksen tehtaassa sokerijuurikkaasta tuotetaan vähän jalostettua kidesokeria. Uudellamaalla, Kirkkonummen Porkkalassa sijaitsee Sucroksen tytäryhtiön Suomen Sokerin tehdas, jossa sokeri jatkojalostetaan ja tuotteet pakataan.

Sucros ja Suomen Sokeri ovat osa saksalaista Nordzucker-konsernia, joka omistaa yrityksistä 80 prosenttia. Loput on suomalaisen Apetitin omistuksessa.

Kaikki Dansukker-brändin Suomessa valmistetut sokerit, eli taloussokeri ja hillosokeri ovat Sucroksen tuotantoa. Dansukkerin fariinisokeri on esimerkiksi valmistettu Tanskassa ja leipäsiirappi Ruotsissa. Ruokosokeri­tuotteet tulevat ulkomailta, koska Suomessa sokeria saa vain juurikkaasta.

Sucroksen toimitus- ja maatalousjohtaja Tero Tanner vakuuttaa, että sokerintuotanto on viljelijälle kannattavaa.

”Juurikas on nykyisellään kannattava kasvi viljellä. Viljelijälle se on pellossa vaihtoehto muiden kasvien joukossa. Mitä monimuotoisemmin viljelee erinäköisiä kasveja, sitä parempi”, Tanner sanoo.

Tanner sanoo, että yksi syy ottaa pellolle viljojen lisäksi sokeria viljeltäväksi on peltotöiden tasaisempi jakautuminen kesälle. Sato korjataan loppusyksystä, jolloin viljojen kiireisin jakso on jo ohitse.

”Haemme sitä, että sokerin viljely olisi kannattavampaa kuin jonkin toisen kasvin viljely.”

Tannerin mukaan viljelijälle maksetaan sokerijuurikkaasta 26 euroa tuhatta kiloa kohden. Korkeimmillaan markkinahinnat olivat vuosina 2013–2014.

”Hinta vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Huippuvuosista hinta on laskenut. Aiemmin se on vaihdellut 35–40 eurossa.”

Lisäksi sokerijuurikkaan viljelijöille maksetaan EU:n suoria tukia, EU:n osittain rahoittamia tukia ja kansallisia tukia.

Satomäärät vaihtelevat vuosittain ja tilalta toiselle, mutta pääsääntöisesti hehtaari tuottaa keskimäärin noin 40 000 kilogrammaa sokerijuurikasta.

Lindroth kertoo, että hänen tilallaan hehtaarisato on jopa 53–55 tonnia. Hyvän sadon taustalla ovat Lindrothin mukaan pitkäaikaiset panostukset peltojen kuntoon ja aktiivinen lajikkeiden etsintä. Juurikaslajeja on viljelijän valittavana ainakin reilu kymmenen.

”Ei voi korostaa liikaa, että peltojen pitää olla kunnossa”, Lindroth sanoo.

Lindrothin mukaan viljan viljely köyhdyttää maaperää enemmän kuin sokerijuurikkaan viljely. Viljan kylväminen viljapeltoon on siis tehottomampaa kuin viljely peltoon, jossa on edellisenä vuonna kasvanut sokerijuurikasta.

Toisaalta sokerijuurikkaan nostaminen syksyllä voi olla haastavaa pehmeillä pelloilla. Lisäksi juurikkaan kasvua pitää seurata useita muita kasvilajeja tarkemmin koko pitkän kasvukauden ajan.

Pellon kunto vaikuttaa viljelijän tuloihin suoraan myös sitä kautta, että kovin multaisena nostetuista juurikkaista tulee tehtaalta sanktioita. Lindroth on saanut mullan määrää vähennettyä esimerkiksi pellon kalkitsemisella.

Vuosi 2021 on viides, jolloin Suomessa viljellään sokerijuurikasta ilman EU-laajuisia tuotantokiintiöitä. Markkina vapautui EU-tasolla tuotannolle vuonna 2017.

”Välittömiä heijastusvaikutuksia Suomessa oli kaksi. Viljelijän saama hinta pieneni, koska tuotantomäärä Euroopassa kasvoi. Myös sokerin markkinahinta tuli alas”, Sucroksen Tanner kertoo.

Tanner sanoo, että kiintiöiden poistumisen jälkeen eurooppalainen tuotanto kasvoi voimakkaasti hetken.

”Sittemmin kasvu on tasaantunut”, Tanner sanoo.

Myös suomalaisen sokerin tehdastuotanto on kutistunut. Vuodesta riippuen kotimainen tuotanto kattaa noin puolet tai 45–50 prosenttia sokerin kokonaiskysynnästä. Vielä 1990-luvulla Suomessa tuotettiin parhaimmillaan 80 prosenttia kaikesta käytetystä sokerista.

Pääkaupunkiseudun viimeinen sokeritehdas suljettiin vuonna 1965. Töölön sokeritehdas nousi Helsinkiin 1820-luvulla. Tehtaan ensimmäisen kolmikerroksisen rakennuksen suunnitteli arkkitehti Carl Ludwig Engel. Tehtaan sulkemisen jälkeen samalle paikalle rakennettiin 1990-luvulla Oopperatalo.

Vielä reilut parikymmentä vuotta sitten Suomessa oli Säkylän lisäksi juurikassokeritehtaat Salossa ja Turengissa. Ensin suljettiin Turengin tehdas vuoden 1998 lopulla ja Salon tehdas vuonna 2006. Salon tehtaan sulkemiseen vaikutti EU:n päätös keskittää tuotantoa Suomea eteläisempään Eurooppaan.

Salon tehtaan sulkemisen jälkeen sokerijuurikkaan viljelypinta-ala ja satomäärät laskivat rajusti.

Nykyisin Sucros työllistää noin 80 henkilöä Säkylän tehtaalla ja Porkkalassa noin 120 henkilöä. Säkylässä tehtävät muuttuvat vuoden kierron mukaan, koska juurikasta tulee tehtaalle vain osan vuodesta syksystä alkaen. Porkkalassa sokerin jatkojalostus käy läpi vuoden.

Suurin osa Säkylän tehtaan tuottamasta sokerista menee elintarvike­teollisuuden käyttöön, eli esimerkiksi leipomoille ja juomataloille. Loput tehtaan tuotannosta myydään suoraan kuluttajille. Sucros ei paljasta tarkkoja myyntiosuuksia.

Säkylän sokeritehtaan tuotantomäärä vaihtelee 60 000–75 000 valkosokeri­tonnin välillä. Tavoitteena on kasvattaa tuotantoa 100 000 tonniin valkosokeria vuodessa.

Sitä varten Sucroksen on saatava lisää sokerijuurikasta.

Thomas Lindroth on tiennyt pienestä pitäen ryhtyvänsä viljelijäksi.

Sokerintuotannossa pullonkaulana on ollut viljelijöiden ikääntyminen ja eläköityminen. Sucros on kampanjoinut houkutellakseen uusia ja nuoria viljelijöitä sokerin pariin.

”Maatalouden rakennemuutos on ollut voimakasta. Meiltä on poistunut ja tulee poistumaan viljelijöitä”, Tanner sanoo.

42-vuotias Lindroth osti tilan isältään Dan Lindrothilta tämän eläköityessä. Samalla paikalla on ollut maatila 1400-luvulta saakka. Thomas Lindroth edustaa sukunsa neljättä viljelijä­sukupolvea. Ennen tilan ostamista hänen päivätyönsä oli maatalousvaraosa­tukkurin logistiikan parissa noin 17 vuotta.

Lindrothille oli aina selvää, että hän tulee jatkamaan isänsä työtä tilalla.

”On ollut pienestä pitäen tiedossa, että viljely on se, mitä lähden tekemään.”

Sucroksella on Suomessa tällä hetkellä noin 590 sopimusviljelijää. Sokerinviljelijöiden määrä on vähentynyt viime vuosina. Isompi notkahdus tapahtui vuonna 2017, jolloin tuotantokiintiöitä laskettiin.

”Toisaalta muut viljelijät ovat kasvattaneet peltopinta-alaa, joten hehtaarimäärät eivät ole vähentyneet yhtä paljon. Kun yksittäiset tilat ovat suurempia, se mahdollistaa tehokkaamman prosessin”, Tanner sanoo.

Samalla kun Sucros etsii uusia sopimusviljelijöitä, se myös tavoittelee kasvua hehtaarimääriin. Nopeaa helpotusta tilanteeseen ei ole tulossa. Uusien viljelijöiden houkuttelu ja hehtaarimäärien lisääminen ei ole helppo tehtävä.

Heinä-elokuun vaihteessa sokerijuurikkaan kasvukausi on noin puolivälissä ja tästä eteenpäin itse kasvin juuri kasvaa kokoa. Lindroth kylvi juurikkaan tänä vuonna huhtikuussa.

”Tästä lähtien se kasvaa satoa. Hyvin pitkään aikaan juurikkaassa ei näy juurta ollenkaan. Se kasvaa nyt syksyllä”, Lindroth sanoo.

Tärkeimmät ajat ovat nyt edessä. Elo-syyskuu merkitsee paljon.

Juurikkaat kasvavat noin lokakuun puoliväliin saakka. Kasvukauden loppupäässä juuren kasvu kiihtyy ja sokeripitoisuus lisääntyy. Juurikkaat nostetaan maasta viimeistään lokakuun lopulla.

Lindroth saa oman toimeentulonsa tilalta. Hänen avovaimollaan Melina Lindegrenillä on myös maatila 17 kilometrin päässä. Sielläkin kasvaa sokeria seitsemän hehtaarin alueella.

Suomessa moni tilallinen tekee viljelijän töitä osa-aikaisesti. Moni käy päivätöissä muualla tai pyörittää viljelyn lisäksi muutakin yritystoimintaa.

Lindrothille on hyvin tärkeää, että maanviljelyllä on tulevaisuus Suomessa. Hänellä on 11-vuotias tytär, jonka tulevaisuus on täysin avoinna. Yksi mahdollisuuksista on jatkaa perheen tilalla, mutta Lindroth ei aio tuputtaa tyttärelleen viljelijän ammattia tai tilan jatkamista.

”Olen iloinen, jos hän tässä jatkaa, mutta en pidä sitä itsestäänselvyytenä. Kunhan joku jatkaa, jotta meillä on maataloutta Suomessa jatkossakin. Ei sitä voi usuttaa kenellekään, muuten koko homma menee pelkäksi puurtamiseksi.”