Suomen suurimpiin vakuutusyhtiöihin kuuluva Pohjola Vakuutus on saanut liian hitaista käsittelyajoista jo kaksi huomautusta eduskunnan oikeusasiamieheltä.

Lakisääteisten liikenne- ja tapaturmavakuutusten käsittelyajat ovat Suomessa laaja ongelma, linjaa muun muassa pankkien ja vakuutusyhtiöiden valvonnasta vastaava Finanssivalvonta.

”Saamani selvityksen mukaan tapausten määrää on pidettävä suurena ja katsonkin, että lakisääteisten pakollisten liikenne­vakuutus­asioiden korvaus­käsittelyn organisointi ja päätöksen­teko­järjestelmä Pohjolassa on ollut erittäin laaja­mittaisesti epäonnistunut”, kirjoitti eduskunnan apulais­oikeus­asia­mies Pasi Pölönen ratkaisussaan joulukuussa 2020.

Hän antoi tuolloin Pohjola Vakuutukselle vakavan huomautuksen. Marraskuussa 2019 hän antoi yhtiölle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä.

Suurista vakuutusyhtiöistä myös ainakin If ja Lähi-Tapiola ovat saaneet huomautukset.

Toimistopäällikkö Marko Aarnio Finanssivalvonnasta toteaa, että jo HS:n aiemmassa jutussa puhutaan isoista vakuutusyhtiöistä, joilla on valtaosa lakisääteisten vakuutuksien markkinaosuudesta.

Aarnion mukaan yhtiöt ovat esittäneet Finanssivalvonnalle moninaisia syitä käsittelyaikojen venymiselle.

”On ollut henkilöstöjärjestelyjä ja toimintajärjestelmien ongelmia, mutta lakisääteinen määräaika on lakisääteinen määräaika. Eivät nämä ongelmat ole päteviä perusteita ylittää määräaikoja”, Aarnio toteaa.

Finanssivalvonta on jo ottanut lakisääteisten vakuutusten käsittelyajat tarkempaan syyniin. Aarnion mukaan tiedossa on, että vakuutusyhtiöt ovat myös alkaneet kiinnittää asiaan enemmän huomiota ja esimerkiksi rekrytoineet lisää työntekijöitä.

”Positiivisia merkkejä on ilmassa”, Aarnio sanoo.

Finanssivalvonta sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden edunvalvoja Finanssiala käyvät parhaillaan keskusteluja lakisääteisten määräaikojen noudattamisen säännöllisestä raportoinnista. Aarnion mukaan asia saattaisi edetä alkusyksystä.

”Silloin pääsisimme nopeammin kiinni, jos jokin alkaa näyttää huonolta. Raportoinnin kautta meillä tulee olemaan tulevaisuudessa asiasta parempi ja ajanmukaisempi kuva ihan säännöllisesti.”

Aarnio toteaa, että yksittäisiä inhimillisiä virheitä tulee luultavasti käymään aina, ja niiden myötä jokunen korvaushakemus myöhästyy.

Finanssivalvonnan kannalta on kuitenkin merkittävämpää, jos viiveitä on koko prosessissa ja viivästykset koskevat useita vakuutettuja.

"Tässähän on ollut kysymys laajemmasta ongelmasta, joka on koskenut isoa joukkoa ihmisiä. Sehän tulee selväksi jo siitä, miten isoja yhtiöitä on kyseessä”, Aarnio sanoo.