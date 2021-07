Daimler säästyi sakoilta autettuaan kartellin paljastamisessa.

Euroopan komissio on määrännyt BMW:lle ja Volkswagenille 875 miljoonan euron edestä sakkoja kilpailun rajoittamisesta. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot AFP sekä Reuters.

Reutersin mukaan kilpailun rajoittamisessa oli kyse typpioksidien puhdistamisen teknologisesta kehityksestä. Rajoittamisessa oli osallisena myös Daimler, mutta sille ei määrätty sakkoja, koska se auttoi kartellin paljastamisessa.

Volkwagen kertoi harkitsevansa oikeustoimia 502 miljoonan euron sakkoa vastaan. Yhtiön mukaan komissio kohtelee nyt ensimmäistä kertaa teknistä yhteistyötä EU:n kilpailusääntöjen rikkomisena.

BMW puolestaan suostui maksamaan 373 miljoonan euron sakon asian sovittelemiseksi.

Volkswagenin osakkeen hinta on pudonnut torstaina. Osakkeen hinnasta on kadonnut kello 14.45 mennessä yli neljä prosenttia. Myös BMW:n osakkeen hinta on pudonnut yli kaksi prosenttia.