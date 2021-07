Yhtiön sijoitusten arvo on pudonnut vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 46 prosenttia.

Reddit-sijoittajien hampaisiin alkuvuodesta joutunut hedge-rahasto Melvin Capital kärsi alkuvuodesta jättimäiset tappiot, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Bloombergin mukaan yhtiön sijoitusten arvo olisi sukeltanut alkuvuodesta jopa 46 prosenttia.

Rahaston tappiot juontavat juurensa alkuvuoteen. Tuolloin se kärsi valtaisia tappioita, kun sen lyhyeksi myymän pelikauppaketju Gamestopin osakkeen hinta nousi tammikuussa hurjimmillaan jopa yli 1 700 prosenttia.

Lyhyeksi myynti tarkoittaa käytännössä sitä, että Melvin Capital oli sijoittanut rahaa Gamestopin osakekurssin putoamisen puolesta. Kun osakekurssi nousi, Melvin kärsi tappiota.

HS:n aiemman jutun mukaan Melvin Capitalin sijoitusten arvo laski tammikuun aikana noin 12,5 miljardista dollarista noin kahdeksaan miljardiin dollariin. Todellisuudessa Melvin menetti Reutersin mukaan 53 prosenttia sijoitustensa arvosta, mutta tappiot jäivät neljään miljardiin muiden rahastojen avulla.

Melvin Capitalin sijoitusten arvo nousi helmikuussa 22 prosenttia, mutta sen jälkeen nousuvauhti on hidastunut dramaattisesti. Esimerkiksi kesäkuussa Melvinin sijoitusten arvo nousi enää noin prosentin.

Melvin Capitalia johtava Gabe Plotkin on tunnettu aggressiivisesta sijoitusstrategiastaan ja lyhyeksi myynnistään.

Yhtiö on muuttanut Gamestop-saagan jälkeen sijoitusstrategiaansa. Se on esimerkiksi rajoittanut yhteen yhtiöön liittyvien sijoitustensa kokoa. Samalla yhtiön data-analyytikot tutkivat aiempaa tarkemmin sosiaalista mediaa ja erilaisia keskustelupalstoja. Heidän tarkoituksenaan on löytää osakkeita, jotka voivat mahdollisesti innostaa yksityissijoittajia.

Bloombergin mukaan Melvin Capital hallinnoi kesäkuussa noin 11 miljardin dollarin sijoitusvarallisuutta.