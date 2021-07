Hollantilaisen olutvalmistajan mainoksen jälkeen Twitterissä lähti leviämään #BoycottHeineken aihetunniste.

Hollantilaisen olutvalmistaja Heinekenin mainos on kohahduttanut jälleen sosiaalisessa mediassa. Vajaan 60 miljardin euron arvoinen olutvalmistaja julkaisi torstai-iltana Twitterissä mainosvideon saatesanoilla Cheers to the vaccinated. Time to join them.

Vapaasti suomennettuna teksti tarkoittaa Kippis rokotetuille. On aika liittyä heihin.

Videolla iäkkään näköiset ihmiset viihtyvät yökerhossa. Taustalla soi tanssimusiikki ja diskovalot vilkkuvat. Voit katsoa mainoksen halutessasi tästä:

Tämä kaikki oli monille liikaa. Mainoksen jälkeen aihetunniste #BoycottHeineken lähti leviämään Twitterissä.

Osa aihetunnistetta käyttäneistä oli rokotekriitikkoja, jotka syyttivät olutjättiä ”rokotepropagandasta”.

”Häiriintynyttä, ällöttävää ja häiritsevää rokotepropagandaa Heinekenilta”, kirjoitti eräs nimimerkki.

”Elämme sairaassa maailmassa”, komppasi toinen.

Osaa harmitti mainoksen alkoholimyönteisyys.

Osan kohdalla harmituksen syy jäi epäselväksi, mutta he olivat silti valmiita kaatamaan Heinekenin olutpullojen sisällön viemäristä alas.

Mainos keräsi tuhansia kommentteja, tykkäyksiä ja uudelleentwiittauksia. Heineken sai siis sitä, mitä halusi: huomiota.

Yhtiön tiedotteen mukaan mainos juhlii rokotettuja ikäihmisiä, jotka voivat palata jälleen turvallisesti baareihin, yökerhoihin ja ylipäänsä viettää jälleen sosiaalista elämää.

Maailman toiseksi suurin olutvalmistaja herätti sosiaalisen median julkaisuillaan laajaa huomiota myös huhtikuun lopussa.

Tuolloin yhtiö kommentoi nopeasti kuopattua jalkapallon superliiga-hanketta lakonisella twiitillä: ”Don’t drink & start a league”. Suomeksi ajatus kääntyy vaikkapa niin, että älä perusta humalassa liigaa.

Heinekenilla oli kyseisessä hankkeessa myös omat rahat pelissä sillä yhtiö on sponsoroinut Uefan Mestareiden liigaa vuodesta 1994. Superliiga olisi heikentänyt huomattavasti Mestareiden liigaa, sillä se olisi käytännössä vienyt osan Mestareiden liigan parhaista joukkueista pois kyseisestä kilpailusta.