Vegaanisten jäätelöiden myynti on kasvussa – Suomalainen vege­jäätelö vetää myös ulkomailla

Keskon ja S-ryhmän jäätelömyynnistä jo yli kymmenesosa on vegaanituotteita.

Vegaanisten jäätelöiden myynti on kasvanut viime vuosina Keskon ja S-ryhmän kaupoissa.

Keskon kaupoissa vegaanisten jäätelöiden osuus kaikesta jäätelömyynnistä on ollut tänä kesänä noin 12 prosenttia, kun vuoden 2019 alussa vastaava luku oli vain noin 4 prosenttia. Myös S-ryhmän jäätelömyynnistä yli 10 prosenttia on nykyisin vegaanisia jäätelöitä.

Jäätelöihin on laskettu myös mehujäät ja sorbetit.

Vegaanisten jäätelöiden myynti Keskon kaupoissa on tämän vuoden kesäkuussa yli kaksinkertaistunut viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

S-ryhmän kaupoissa vegaanisten jäätelöiden myynti on triplaantunut vuodesta 2017, mutta myynnin kasvu on tasaantunut viime vuosina. Tämän vuoden kesäkuussa vegaanisia jäätelötuotteita on myyty S-ryhmän kaupoissa 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

S-ryhmän kaupoissa vegaanijäätelötuotteita on tällä hetkellä useita kymmeniä, Keskon kaupoissa yli sata.

”Tuotteita on tullut tälle kesälle kattavammin valikoimaan, mikä aina vaikuttaa myyntiin”, kertoo Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö.

Väistön mukaan vegaanijäätelöiden trendi on selkeästi nähtävissä. Vastuullisuus ruokavaliossa, terveys ja erilaiset ruokavaliot näkyvät vegaanikysynnän kasvussa, ja sen uskotaan jatkuvan.

Vegaanijäätelöiden suosituimpia makuja ovat Väistön mukaan suklaajäätelöt ja erilaiset suklaajäätelöyhdistelmät sekä marjamaut.

”Makumaailma seuraa aika lailla normaalien maitopohjaisten jäätelöiden trendiä”, hän arvioi.

Keskon kaupoissa myydyistä vegaanijäätelöistä noin 36 prosenttia myydään Uudellamaalla. Uudenmaan lisäksi suurinta kasvua vegaanijäätelön myynnissä on ollut Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla, mutta kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa.

Myös S-ryhmän kaupoissa vegaanisia jäätelöitä myydään eniten Uudellamaalla, mutta menekin kasvu on kolmen vuoden aikana ollut suurempaa muualla Suomessa.

Suomalaisten Jymy- ja Kolme Kaveria -jäätelöiden valmistajat ovat olleet vegaanijäätelöiden valmistuksen aallonharjalla. Molempien yritysten jäätelövalikoimaan kuuluu vegaanisia jäätelöitä maitopohjaisten jäätelöiden lisäksi.

Kaikista Kolme Kaveria -jäätelöistä suosituin yksittäinen maku on kasvipohjainen lakritsi-vadelma.

”Se kertoo siitä menekistä. Selkeä näkymä on, että kasviperäiset jäätelötuotteet lisääntyvät”, arvioi Kolmen Kaverin toimitusjohtaja Heikki Huotari.

Myös Jymy-jäätelöiden myynnistä iso osa on vegaanisia jäätelöitä.

Jäätelöstä puhuttaessa hyvää myyntiä ei kuitenkaan takaa pelkkä vegaanisuus, vaan makuun panostaminen on tärkeintä.

”Jos jäätelöä vertaa muihin kasvipohjaisiin tuotteisiin, herkuttelutuotteissa maku korostuu erityisesti. Kuluttajat eivät ole valmiita tekemään kompromisseja sen suhteen”, Huotari kertoo.

Jymy-jäätelöitä valmistavan Suomisen Maidon toimitusjohtaja Horst Neumann on samoilla linjoilla.

”Millään jäätelöllä ei ole arvoa, jos se ei maistu hyvältä. Vaikka se olisi maailman terveellisin, eettisin tai vähäkalorisin, niin jos se ei ole hyvää, kukaan ei osta sitä toista kertaa”, Neumann kertoo.

Aikanaan vegaanisten tuotteiden yleistyessä mausta jouduttiin usein tinkimään. Jymy-jäätelöistä saadun palautteen mukaan makumaailma on kuitenkin onnistuttu saamaan kohdalleen.

”Ei tarvitse olla vegaani pitääkseen niistä”, kertoo Neumann.

Sekä Jymy- että Kolme Kaveria -jäätelöitä on päätynyt myös ulkomaiseen myyntiin. Erityisesti suomalaisyritysten vegaanijäätelöt vetoavat maailmalla.

Jymy-jäätelöitä on myyty Ruotsissa ja Japanissa, mutta suurin vientimaa on Saksa, jossa tuotteita myydään noin 800 kaupassa.

”Siellä meidän myydyimmät maut ovat vegaanisia. Meillä on Saksan suurimman luomutukun valikoimassa viisi jäätelöä, joista neljä on kasvipohjaisia ja yksi maitopohjainen”, Neumann kertoo.

Kolme Kaveria myy Suomen lisäksi Ruotsissa, jossa Huotarin mukaan jopa puolet myynnistä saattaa tulla vegaanituotteista.

Korona on estänyt molempien yritysten viennin mahdollisen laajentumisen uusiin maihin, mutta jatkossa uusiin markkinoihin suhtaudutaan kiinnostuksella.

”Mutta lähdetään varovasti, sillä meillä on vielä paljon saavutettavaa Suomessa ja Saksassa, joissa halutaan varmistaa menestyksen jatkuminen. Jos tulee oikein hyvä rako ja sopiva asiakas löytyy, kyllä me sitä aina harkitsemme”, kertoo Neumann.