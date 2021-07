Lentävät autot voisivat korvata heli­kopteri­matkailua kaupunkien ja lentokenttien välillä. Myyntilupaa niillä ei vielä ole.

Lentävät autot ovat markkinoilla jo tämän vuosikymmenen lopulla. Näin arvioi eteläkorealaisen Hyundai-yhtiön Euroopan-johtaja Michael Cole.

”Vielä muutama vuosi sitten en olisi uskonut, että lentävät autot tulevat elinaikanani, mutta nyt ne ovat yksi tulevaisuuden innovatiivisista ratkaisuistamme. Eli kyllä, lentävät autot tekevät tuloaan”, Cole sanoi.

Cole esitti näkemyksensä Britannian autoalaa edustavan yhteenliittymän SMMT:n tiedotustilaisuudessa kesäkuun lopussa.

HS vieraili tilaisuudessa ja julkaisi Britannian autoalaa koskevan laajan uutisen maanantaina.

Mutta millaisia lentävät autot sitten oikein olisivat?

Uutiskanava CNN kertoi kesäkuun lopussa, että lentävän auton prototyyppi on suorittanut onnistuneesti koelennon kahden slovakialaiskaupungin välillä.

Klein Visionsin AirCar niminen auto matkusti Nitrasta Slovakian pääkaupunkiin Bratislavaan 35 minuutissa. Kaupunkien välillä on Google Mapsin mukaan autoteitä pitkin noin sadan kilometrin ja runsaan tunnin ajomatka.

Klein Visionsin AirCarissa on 160 hevosvoiman BMW:n moottori. Sillä on lennetty nyt koelentoja yli 40 tunnin ajan. Sen huippunopeus on yltänyt 190 kilometrin tuntinopeuteen.

Yhtiön kehitteillä olevan lentoautomallin on arvioitu yltävän jopa 300 kilometrin tuntinopeuteen.

Hyundai on puhunut lentäviä autoja koskevista suunnitelmistaan aiemminkin. Viime vuonna yhtiö kertoi kyytipalveluyhtiö Uberin kanssa suunniteltavaa lentävää taksia koskevasta suunnitelmasta.

Cole sanoi CNN:n mukaan kesäkuussa, että korealainen autovalmistaja työskentelee ”todella aktiivisesti” hankkeen parissa.

Tämän lisäksi useat muut suuret autovalmistajat ovat kertoneet lentäviä autoja koskevista suunnitelmista. Esimerkiksi Volkswagen kertoi helmikuussa, että se tarkastelee lentävien autojen mahdollisuuksia Kiinassa. Tämän lisäksi ainakin Porsche, Daimler ja Toyota ovat tukeneet lentäviä autoja kehittäviä kasvuyrityksiä.