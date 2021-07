Järjestely on tarkoitus saattaa valmiiksi ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Evli pankki ja Fellow finance yhdistyvät. Yhtiöt kertoivat asiasta tiedotteessaan keskiviikkona. Tiedotteen mukaan Evli jakautuu uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi sekä pankkitoimintaa hoitavaksi yhtiöksi.

Tiedotteessa varainhoidosta vastaavaa yhtiötä kutsutaan nimellä ”uusi Evli” ja pankkitoimintaa hoitavaa yhtiötä nimellä ”Fellow pankki”.

Fellow finance sulautuu nimenomaan Evlin pankkitoimintaa jatkavan yhtiön kanssa.

”Järjestelyn toteutuksen yhteydessä Uusi Evli, Taaleri Oyj sekä Fellow Financen toimitusjohtaja Teemu Nyholmin omistama yhtiö pääomittavat Fellow Pankkia suunnatussa osakeannissa, jolla varmistetaan selvästi viranomaisvaatimuksia korkeampi vakavaraisuus”, tiedotteessa kirjoitetaan.

Järjestely on tarkoitus saattaa valmiiksi ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Sillä ei ole suoria vaikutuksia Fellow financen nykyisille rahoitus- tai lainasijoittaja-asiakkaille. Fellow finance ja tuleva Fellow Pankki jatkavat asiakkaidensa palvelua entiseen tapaan.

Fellow Financen toimitusjohtaja Teemu Nyholm kehuu Fellow pankin luovan Suomeen ”ainutlaatuisen uuden pankkitoimijan”.

”Tulevalla liiketoimintamallilla pystymme tarjoamaan yksityis- ja yritysasiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisemmat palvelut, laajentamaan asiakaskuntaamme ja tarjoamaan asiakkaillemme rahoitusta eri muodoissa erittäin kilpailukykyisellä korkotasolla”, Nyholm sanoo tiedotteessa.

”Suunniteltu yhteistyö Evlin kanssa Evlin asiakkaiden palvelemisessa talletusvarojen osalta yhdistettynä mahdollisuuteen tarjota kilpailukykyistä talletuskorkoa luo vahvan perustan pankin talletusvarojen kasvattamiselle."

Fellow pankki tavoittelee tiedotteen mukaan antolainauskannan ja tuottojen ”vahvaa vuosittaista kasvua”.

”Fellow Pankki aikoo tavoitella pitkällä aikavälillä yli 15 prosentin oman pääoman tuottoa ja yli 20 prosentin liikevoittotasoa. Erityisesti ensimmäisenä kahtena vuonna luottokannan voimakkaan kasvun ja etupainotteisten asiakashankintakustannusten odotetaan rasittavan kannattavuutta. Liiketoiminnan tuloksen odotetaan kääntyvän vahvasti voitolliseksi korkokatteen positiivisen kehityksen kautta”. tiedotteessa kirjoitetaan.

Evli pankki on Helsingin pörssiin listattu yhtiö. Sen markkina-arvo on varsin pieni, runsaat 200 miljoonaa euroa.

Fellow finance on listattu Helsingin pörssin First North -listalle. Sen markkina-arvo on vielä huomattavasti Evli pankkia pienempi eli noin 26,5 miljoonaa euroa.

Fellow financen liikevaihto oli viime vuonna noin 5,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevaihto oli 8,4 miljoonaa euroa.