Finnairin odotetaan kertovan suurista tappioista, mutta yhtiö on nyt selvästi arvokkaampi kuin ennen pandemiaa – Miten se on mahdollista?

Finnairin markkina-arvo on lähes 60 prosenttia korkeampi kuin maaliskuun alussa 2020. Torstaina huomio keskittyy siihen, millaiseksi yhtiö arvioi kassavirtansa kehittyvän syksyllä.

Pahimman pitäisi olla takana. Näin arvioi analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen lentoyhtiö Finnairin torstaiaamuna julkaistavaa osavuosikatsausta.

Finnairin kohdalla erityisen kiinnostavaa on, miten Finnair kommentoi lentoliikenteen kysynnän odotettua toipumista vuoden toisella puoliskolla.

”Heinäkuussa kapasiteettia on alettu pikkuhiljaa nostamaan. Tappion pitäisi alkaa jo kolmannella neljänneksellä supistumaan selvästi”, Viljakainen sanoo.

”Jos kommentit ja ohjeistus eivät viittaa siihen suuntaan, niin kyllä se todennäköisesti olisi markkinoille pettymys.”

HS selvitti, miten Finnairin ja eräiden muiden lentoyhtiöiden markkina-arvo ja osakekurssi ovat kehittyneet maaliskuusta 2020.

Selvityksen tulos on osittain hämmentävä: vaikeuksissa rämpineen Finnairin markkina-arvo on tällä hetkellä korkeampi kuin ennen koronapandemiaa. Yhtiön markkina-arvo kuvaa sen osakkeiden yhteenlaskettua arvoa.

Muista lentoyhtiöistä esimerkiksi Ryanairin ja American Airlinesin markkina-arvot ovat niin ikään nousseet korkeammalle kuin vuoden 2020 alkupuolella.

Finnair järjesti viime kesänä 500 miljoonan euron merkintäoikeusannin. Se nosti hetkellisesti yhtiön markkina-arvoa yli miljardilla eurolla. Sittemmin yhtiön arvo on laskenut huomattavasti.

Viljakaisen mukaan Finnairin markkina-arvoa ovat ajaneet ylöspäin odotukset pandemian taittumisesta rokotuksiin.

”Lisäksi osakkeelle ovat luoneet ostopainetta piensijoittajat, joiden ansiosta Finnairin omistajamäärä on moninkertaistunut vuodessa."

Ryanairin osakkeen hinta on noussut koronapandemian aikana 35 prosenttia.

Finnairin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 113,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketappio oli 143,2 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi silloin osavuosikatsauksessaan vertailukelpoisen liiketappion olevan myös toisella neljänneksellä samaa luokkaa kuin aiemmilla neljänneksillä.

Markkinadatayhtiö Refinitivin ennusteessa Finnairin liikevaihdon odotetaan olleen toisella neljänneksellä reilut 151 miljoonaa euroa ja liiketappion vajaat 134 miljoonaa euroa. Inderesin ennusteessa lentoyhtiön liikevaihdon odotetaan olleen 137 miljoonaa euroa ja liiketappion 135 miljoonaa euroa.

Viljakaisen mukaan odotettavissa on iso tappio, mutta hänen mielestään toisen neljänneksen talousluvut ovat tulosjulkistuksessa sivuroolissa tulevaisuuden näkymiin verrattuna.

”Tuloksen lisäksi seurataan kassavirtaa. Se kääntyy ennen tulosta, koska ihmiset maksavat lentolippunsa ennakkoon. Uskon, että markkinat odottavat kolmannella neljänneksellä nollilla olevaa tai lievästi positiivista kassavirtaa.”

Finnair arvioi ensimmäisen neljänneksen jälkeen saavuttavansa vuoden 2019 liikennetason vuonna 2023 tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna.

Viljakainen odottaa, että arvio pysyy torstain tulosjulkistuksessa samana.

Hän kiinnittää huomiota myös yhtiön näkymiin Aasiassa, joka on sille hyvin tärkeä markkina-alue.

”Aasiassa rokotustahti on hitaampi, ja EU:n ja Koillis-Aasian maiden väliset matkustusrajoitukset ovat voimakkaita.”

”Aasian paino Finnairin portfoliossa on niin iso, että konsernin numeroiden saaminen edes nollille vaatii nähdäkseni jonkinlaista volyymiä myös Aasiasta”, Viljakainen arvioi.

Finnairin osakekurssi on yhä kaukana koronavirusta edeltäneistä lukemista. Osakkeen hinta on yli 20 prosenttia matalampi kuin maaliskuun alussa 2020.

Samalla esimerkiksi Ryanairin osakkeen hinta on 35 prosenttia kalliimpi kuin koronapandemian alussa.

Viljakainen toteaa, että sijoittajat tuntuvat näkevän pandemiasta kärsineiden alojen tulevaisuuden varsin optimistisesti. Monien muidenkin lentoyhtiöiden markkina-arvot ovat nousseet hänen mielestään varsin korkealle.

Hän ei kuitenkaan näe Finnairin osakkeen nykyistä tuotto-odotusta riskeihin nähden hyvänä.

”Mielestäni osakkeeseen on hinnoiteltu aika kovat odotukset, kun huomioidaan, miten isoja epävarmuuksia kysynnän toipumisen aikatauluun ja kulmakertoimeen liittyy”, Viljakainen sanoo.

Hänen nähdäkseen markkinat odottavat osakkeen nykyisellä arvostustasolla, että toipuminen lähtisi liikkeelle nyt, ja muutaman vuoden tähtäimellä Finnair tekisi historiallisen kovaa tulosta.

”Historiallisen kovan tuloksen tekeminen on yhtiön mittavien säästöjen ansiosta ihan mahdollista, jos kysyntä toipuu. Tällä osakkeen arvostustasolla näen pettymyksen riskin suurempana kuin positiivisen yllätyksen todennäköisyyden.”

Valtaosalla lentoyhtiöistä on Viljakaisen arvion mukaan ollut melko samanlaiset työkalut kriisistä selviämiseen. Näitä ovat esimerkiksi likviditeetin vahvistaminen, pääomituksen hakeminen ja kustannusten alentaminen.

”Finnair tulee selviämään tästä kriisistä, mutta niin selviää moni muukin yhtiö. Kilpailu tulee olemaan erittäin kireää”, Viljakainen sanoo.

Hänen mukaansa toimialalla on melko selvä yhteisymmärrys siitä, että ensimmäisenä toipuvat lyhyen matkan lentoreitit.

Finnairin liiketoiminnassa todennäköisesti viimeisenä toipuvien mannertenvälisten lentojen paino on suuri. Toinen haaste on korkeakatteisen liikennematkustamisen elpyminen, jonka roolin Viljakainen uskoo olleen suomalaisyhtiölle tuntuva.

”Minun on vaikea nähdä, että Finnair olisi nopeimpia toipujia tästä kriisistä. Nopeimmat toipujat ovat todennäköisesti halpalentoyhtiöitä, jotka operoivat pitkälti vapaa-ajan matkustamisen segmentissä lyhyillä ja keskipitkillä reiteillä ja joilla on suuret kotimarkkinat.”

Maailman suurimpiin lentoyhtiöihin kuuluvan American Airlinesin markkina-arvo oli tiistain jälkeen 12,8 miljardia euroa.

Tämä vaikuttaisi näkyvän ainakin irlantilaisen halpalentoyhtiö Ryanairin osakkeessa, jonka hinta on kallistunut selvästi muita suuria lentoyhtiöitä enemmän koronakriisin alun jälkeen.

Viljakainen muistuttaa, että Inderes ei seuraa Ryanairia. Hänen arvionsa mukaan irlantilaisyhtiön osakkeen hinnassa kuitenkin näkyy, että osakemarkkinat uskovat Ryanairin lopulta hyötyvän koronakriisistä.

Yhtiö kertoi kesäkuussa avaavansa loppuvuodesta Suomeen yhdeksän uutta reittiä, joista suurin osa lennetään Helsinki-Vantaan lentokentältä.

Lue lisää: Ryanair palaa Helsinki-Vantaalle – avaa loppuvuodesta yhdeksän uutta reittiä Suomeen

”Heidän liiketoimintansa rakenne on sellainen, että he toipuvat nopeasti ja yhtiön edullisiin lentoihin perustuva konsepti on ollut rakenteellinen voittaja lyhyillä reiteillä”, Viljakainen sanoo.

”Siinä yhtiössä markkinat viittaavat mielestäni ihan selvästi, että toimialaa kohdannut rakenteellinen kriisi avaa Ryanairille mahdollisuuksia saada markkina-osuutta muilta yhtiöiltä.”