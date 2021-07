Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2011, kun naisten määrä suomalaisten pörssi­yhtiöiden hallituksissa laskee. Vielä viime vuonna pörssi­yhtiöiden hallitus­jäsenistä naisia oli 30 prosenttia.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitus­jäsenistä 29 prosenttia on naisia, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. Vielä viime vuonna pörssi­yhtiöiden hallitus­jäsenistä naisia oli 30 prosenttia, laskua siihen oli siis yhden prosenttiyksikön verran.

Eniten naisjäseniä on suurten pörssiyritysten hallituksissa. Niiden hallitus­paikoista nais­jäsenillä on 32 prosenttia. Keskisuurissa pörssiyrityksissä vastaava lukema on 31 prosenttia ja pienissä 24 prosenttia.

Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2011, kun naisten määrä suomalaisten pörssi­yritysten hallituksissa laskee. Vielä vuonna 2011 naisia pörssi­yritysten hallitus­jäsenistä oli vain 18 prosenttia.

Tasapuolinen sukupuoli­jakauma löytyy Keskuskauppa­kamarin selvityksen mukaan nyt vain 25 pörssiyhtiöstä, kun vielä viime vuonna vastaava lukema oli 31. Tasapuolisella sukupuolijakaumalla tarkoitetaan sitä, että sekä naisten että miesten osuus hallitus­jäsenistä on 40–60 prosenttia.

”Vaikka maaliskuussa tekemämme selvityksen mukaan suomalaiset yhtiöt sijoittuvatkin edelleen EU- ja ETA-maiden kärkikastiin, työtä talouselämän päätöksen­teon tasa-arvon edistämiseksi on jatkettava”, toteaa johtava yhtiö- ja arvo­paperi­markkinaoikeuden asiantuntija Ville Kajala Keskuskauppakamarin tiedotteessa.

Kajalan mukaan erityisesti hallituskokoon­panoa koskevaa ehdotusta valmistelevissa toimi­elimissä naisten osuus on silmiin­pistävän pieni. Hallitusten nimitysvaliokuntien jäsenistä 19 prosenttia ja osakkeenomistajien nimitystoimikuntien jäsenistä vain 14 prosenttia oli Keskuskauppa­kamarin selvityksen mukaan naisia.