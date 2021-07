Mainonnan eettisen neuvoston mielestä Beelyn mainoksessa kiroiltiin. Kiroilu televisiomainoksessa oli hyvän tavan vastaista, koska mainos esitettiin ajankohtana, jolloin lapset voivat nähdä sen.

Mainonnan eettinen neuvosto on linjannut, että autojen minileasing-yritys Beelyn televisiomainos on ollut hyvän tavan vastainen.

Piirrostekniikalla esitettyä mainosta on esitetty aamuyhdeksästä lähes puoli kahteen yöllä.

Mainoksessa kertojaäänellä esiintynyt puhuja sanoi muun muassa seuraavaa: ”Helvetissä kiehui. Saatana oli juuri saanut kuulla, että koronaan oli keksitty rokote ja suomalaiset vaihtoivat vanhoja autojaan uusiin Beelyihin.”

Mainonnan eettinen neuvosto sai yksityishenkilöltä lausuntopyynnön kyseisestä mainoksesta. Lausunnonpyytäjän mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska siinä on kiroilua ja esitysajankohta on ennen iltayhdeksää.

Beelyn mukaan mainoksessa ei kiroilla, sillä sanat helvetti viittaa paikkaan ja saatana henkiöön. Molemmat ovat tuttuja Raamatusta. Beely kertoo myös poistaneensa mainoksesta kyseiset termit.

Mainonnan eettisen neuvoston mielestä mainos on hyvän tavan vastainen. Neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 2 ja 18 artiklojen vastaisesti.

”Mainosta on esitetty televisiossa ajankohtana, jolloin lapset ovat voineet nähdä sen. Sanojen voidaan katsoa erottuvan mainoksesta lasten korviin enemmänkin kirosanoina kuin raamatullisina ilmauksina”, Mainonnan eettinen neuvosto toteaa ratkaisussaan.

Mainonnan eettinen neuvosto on mainosalan itsesääntelytoimielin. Se antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi tai esimerkiksi yksittäinen mainos hyvän tavan mukainen. Lausunnot ovat tapauskohtaisia.

Neuvosto ei ota kantaa siihen, onko mainonta lainvastaista. Neuvosto ei myöskään lausu esimerkiksi siitä, ovatko markkinoinnissa esitetyt väitteet totuudenmukaisia tai harhaanjohtavia. Neuvosto ei myöskään ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön taikka markkinoinnin hyvän maun mukaisuuteen.