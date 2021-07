Keskuspankin mukaan katkon syynä ovat tietojenkeruuta koskevat rikkomukset.

Intian keskuspankki on laittanut katkolle sekä pankki- että luotto­korttien myöntämisen.

Intian keskuspankki ei toistaiseksi myönnä uusia luottoyhtiö Mastercardin kortteja, uutisoivat muun muassa The Times of India ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Katko alkaa 22. heinäkuuta ja koskee uusia kotimaisia asiakkaita. Katkolla ovat sekä pankki- että luotto­korttien myöntäminen. Mastercard on Intiassa Visan jälkeen alan toiseksi suurin toimija.

Keskuspankin mukaan katkon syynä ovat tietojenkeruuta koskevat rikkomukset. Pankki on pyrkinyt vuodesta 2018 asti siihen, että intialaisia koskevat henkilötiedot arkistoitaisiin Intiaan. Pankin mukaan Mastercard ei ole noudattanut annettuja henkilötietojen rekisteröimistä koskevia ohjeita.

The Times of Indian mukaan yritys oli yllättynyt ja pettynyt pankin päätökseen. Yritys pyrkii omien sanojensa mukaan ratkaisemaan henkilöstötietojen talletusta koskevat ongelmat.

Intian keskuspankki on aiemmin tänä vuonna asettanut vastaavalle katkokselle Intiassa American Expressin ja DinersClubin. The Times of Indian mukaan Visa noudattaa henkilötietojen paikallistamista koskevia vaatimuksia.