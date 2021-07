Elokuvateatteriketju AMC:n osakkeen hinta putosi keskiviikkona jälleen 15 prosenttia.

Elokuvateatteriketju AMC:n osakkeen hinta on pudonnut kauas kesäkuun huipustaan.

Elokuvateatteriketju AMC:n osake ja muut niin kutsutut meemiosakkeet ovat jyrkässä pudotuksessa.

AMC:n osakkeen hinnasta suli keskiviikkona 15 prosenttia. Pelikauppaketju Gamestop putosi noin 7 prosenttia ja Blackberry lähemmäs neljä prosenttia.

New Yorkin pörssin sulkeutuessa AMC:n osake maksoi 33,4 dollaria. Se on pudonnut kauas kesäkuun alun huippulukemistaan. Keskiviikkona 2. kesäkuuta yhtiön osake maksoi korkeimmillaan 72,62 dollaria. Sen jälkeen hinnasta on sulanut lähes 54 prosenttia.

”Meemiosakkeet ovat tuoneet monille suuria voittoja. Se on luonut monille sijoittajille huonoja, peliongelmasta muistuttavia käytäntöjä. Siitä voi syntyä ongelmia”, sanoi varainhoitoyhtiö Ty J. Young Wealth Managementin toimitusjohtaja Ty J. Young Yahoo Financen haastattelussa.

Viimeistään vuonna 2021 sijoitusslangiin on noussut käsite meemiosake. Käsitteellä tarkoitetaan osaketta, johon sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla sijoitusvinkkejä jakavat piensijoittajat sijoittavat enemmän tai vähemmän karnevalistisesti.

Vuoden 2021 aikana tällaisten piensijoittajien sijoituskohteeksi on päätynyt osakkeita, joita monet suuret hedge-rahastot ovat myyneet lyhyeksi.

AMC on liikehdinnän viimeisin keulakuva. Sen osake nousi toukokuussa räjähdysmäisesti. Kuun ensimmäisen kauppapäivän päätteeksi osakkeen hinta oli 9,71 dollaria. Vajaata kuukautta myöhemmin hinta oli 62,55 dollaria. Kuukaudessa kurssi nousi 544 prosenttia.

Tällaiset arvonnousut kuulostivat ennen vuotta 2021 ennenkuulumattomilta. Tammikuun Gamestop-huuma oli kuitenkin opettanut piensijoittajille, että mielivaltaisilta kuulostavat nousut ovat mahdollisia.

Pelikauppaketju Gamestopin osakkeen hinta nousi tammikuussa hurjimmillaan jopa yli 1 700 prosenttia. Se toi Gamestopin osakkeen romahtamisen puolesta sijoittaneelle hedge-rahasto Melvin Capitalille valtavat tappiot.