Polttomoottoriauton tulipalo on toistaiseksi paljon sähköauton paloa todennäköisempi. Kun sähköautot ja latauspisteet yleistyvät ja sähköautokanta vanhenee, voivat riskit kasvaa.

Sähköautojen määrä on väistämättä kasvussa autovalmistajien ja päättäjien linjausten vuoksi. Se tarkoittaa sitä, että yhä useampi lataa autoa kotonaan ja parkkihalleissa.

Siellä missä on sähköä, on myös riski tulipalolle.

Sähköautojen tulipalot ovat nykyisin hyvin harvinaisia. Palot nousevat uutis­otsikoihin, koska asia on uusi ja akkupalojen sammuttaminen on haastavaa ja vaatii paljon vettä. Pelastuslaitokset ovat tällä hetkellä päivittämässä osaamistaan laajenevan sähköauto­kannan aiheuttamaan paloturvallisuus­riskiin.

Pitääkö sähköauton hankintaa harkitsevan omakotitalo­asukkaan tai latauspisteiden rakentamisesta päättävän, taloyhtiön hallituksessa istuvan pelätä latauksessa olevan sähköauton roihahtamista tuleen?

Pelot sähköautojen tulipaloista ovat riskejä suuremmat, sanoo sähköteknisen alan standardointijärjestön (Sesko) sähköajo­neuvojen lataus­järjestelmistä vastaava ryhmäpäällikkö Vesa Linja-aho.

”Polttomoottoriauton palo on niin tavallinen, että siitä ei yleensä edes uutisoida. Suomessa syttyy vuosittain tuleen noin 1 300 henkilöautoa. Muutamana viime vuonna Suomessa on palanut pari täyssähkö­autoa ja yksi ladattava hybridi. Sähköautot eivät itsessään ole sen syttymisherkempiä kuin polttomoottoriautot”, itsekin täyssähköauton omistava Linja-aho sanoo.

Suomessa ei ole tilastoitu yhtäkään sähköautosta alkanutta rakennuspaloa. Ruotsissa sellainen on syttynyt, mutta silloinkin syynä oli latauspisto­rasiaan tehty oma viritys. Norjan Stavangerin lentoaseman pysäköintitalossa syttyi vuosi sitten tammikuussa tulipalo, joka tuhosi lopulta miltei 300 pysäköityä autoa. Vanhasta diesel­autosta alkanut tulipalo levisi myös sähkö- ja hybridiautoihin. Hallissa ei ollut automaattista sammutus­järjestelmää.

Viime viikolla autovalmistaja General Motors ilmoitti kehottavansa kaikkia vuosien 2017–2019 Chevrolet Bolt -sähköauton omistajia parkkeeraamaan ajopelinsä ulkotiloihin latauksen jälkeen. Lisäksi mallin omistajia kehotetaan olemaan lataamatta autoaan yön yli ilman säännöllistä valvontaa.

Taustalla oli kaksi Yhdysvalloissa sattunutta tapausta, joissa autot olivat syttyneet palamaan sen jälkeen, kun ne oli palautettu omistajilleen laajan takaisinkutsun ja huollon jälkeen. Mallia ei ole myynnissä Suomessa.

Norjalaisen Rise Fire Research -tutkimus­yhtiön viime vuonna tekemän selvityksen mukaan sähköautojen lataaminen parkkihalleissa ei lisää tulipalon riskiä. Yhtiön mukaan Norjassa paloturvallisuus­säädökset ovat ajan tasalla myös sähköautojen latauspisteiden tulipaloriskiä ajatellen eikä sähköautojen lataus lisää tarvetta uusille sammutus­järjestelmille.

Selvityksessä korostetaan, että latauspisteillä ja sähkö­asennuksissa täytyy noudattaa määräyksiä ja autovalmistajien suosituksia. Yhtiö kehottaa välttämään jatkojohtojen käyttöä ja sellaisia pistokkeita, joita ei ole tarkoitettu sähköautojen lataamiseen.

Myös Seskon Linja-aho suosittee käyttämään sähköauton lataamiseen siihen suunniteltua, ammattilaisen asentamaa latauslaitetta. Latauslaite maksaa nykyisin halvimmillaan noin 500 euroa. Ammattilaisen asentamana hinnaksi tulee noin 1 000–1 500 euroa. Asennustyöstä saa myös kotitalous­vähennyksen.

Sähköautot maksavat kymmeniä tuhansia euroja. Osa jälleenmyyjistä saattaakin tarjota uuden auton ostajalle latauspisteen asennuksineen kaupan päälle.

” Kannattaa tutkituttaa kaapelireitin, pistorasian ja asennuksen kunto.

Seskon lataus­suositusten mukaan sähköauton latauksessa on käytettävä vaatimusten mukaista latausjohtoa. Sähköä ei saa ottaa rakennuksen sisätiloista esimerkiksi ikkunoiden tai ovien kautta.

Vähintä, mitä sähköautoa lataamaan ryhtyvän kannattaa tehdä, on Linja-ahon mukaan tutkituttaa kaapelireitti sekä lataukseen käytettävän pistorasian ja syöttävän asennuksen kunto. Kiinteistön omistajan kannattaa pyytää tarkastuksesta myös todistus. Yli kahden tunnin latausvirta on rajoitettava riittävän pieneksi, esimerkiksi kahdeksaan ampeeriin. Isoin vaara on silloin, jos lataa sähköautoa suoraan vanhasta pistorasiasta yön yli valvomatta.

”Pahin mahdollinen esimerkki lienee rintamamies­talo, jonka sähköasennukset ovat 1950-luvulta ja sieltä aletaan ladata sähköautoa puuseinässä olevasta pistorasiasta. Sähköauton latausvirta on pitkäaikaista ja jos auto latautuu joka yö, liitokset lämpenevät ja jäähtyvät toistuvasti. Silloin palo voi syttyä”, Linja-aho sanoo.

Kotivakuutusta suositellaan kaikille, mutta sähköauton omistajan kannattaa huolehtia, että mahdollinen auton kautta syttyvä rakennuspalo huomioidaan vakuutuksessa. Osa vakuutusyhtiöistä vaatii sähköasennusten soveltuvuuden tarkastamista.

Autoon liittyvissä vakuutuksissa ei eritellä, onko kyseessä bensiini-, diesel- vai sähköauto tai lataushybridi. Vakuutuksissa voi olla maininta, ettei sähköauton hinausta korvata, jos ajaa akun tyhjäksi. Vakuutus­yhtiöt tosin tarjoavat hinausturvaa lisämaksusta.

Jos auto palaa poroksi, vakuutusyhtiö korvaa sen samalla tavalla kuin polttomoottori­auton. Vakuutusyhtiö saattaa velvoittaa siihen, että latauspisto­rasian on oltava sähköalan ammattilaisen tarkastama.

Jos tulipalo on syttynyt latauspisteen laitteiston puutteiden takia, korvausvelvollinen asiassa on asennuksen tekijä tai sähkölaitteiston haltija. Sama pätee siihen, jos tulipalo syttyy autoa lämmittäessä piharasian kautta.

” Sähköautojen kohdalla ei ole vielä tarpeeksi tietoa siitä, miten auton ikä vaikuttaa tulipaloriskiin.

Liikenteessä olevat sähköautot ovat melko uusia. Linja-aho korostaa, että polttomoottori­autoista tiedetään, että tulipalon todennäköisyys kasvaa, mitä vanhemmasta autosta on kyse. Sähköautojen kohdalla ei ole vielä tarpeeksi tietoa siitä, miten auton ikä vaikuttaa tulipaloriskiin.

”Polttomoottori­autot ovat vanhemmiten syttymisherkempiä. Vanhimmat sähköautot Suomessa ovat vasta noin kymmenen vuoden ikäisiä, eli meillä ei vielä ole täysin vertailukelpoisia tilastoja”, Linja-aho sanoo.

Vielä ei siis voida sanoa, että sähköautot aiheuttaisivat merkittävän tulipaloriskin rakennuksille. Latauspisteiden rakentajien täytyy kuitenkin pitää huoli siitä, että sähköasennukset tehdään ja tarkastetaan määräysten mukaisesti.

”Taloyhtiöt ovat ammattimaisen kunnossapidon piirissä eikä lämmitystolpasta eli piharasiasta pitäisi syttyä leviämään lähtevää tulipaloa. Yhtäkään sellaista tapausta ei ole viime vuosina rekisteröity, jossa tulipalo olisi syttynyt lämmitystolpasta.”

Taloyhtiöiltä myös vaaditaan pyydettäessä sähköasennusliikkeen kirjallinen todistus siitä, että olemassa olevien asennusten soveltuvuus autojen lataukseen on tarkistettu.

Sähköautoissa ongelmana on se, että akkupalot ovat vaikeita sammuttaa. Harvinaisissa sähköautojen tulipaloissa vieläkin harvinaisempaa on se, että akku syttyy tuleen. Akkupalon sammutus ja akun jäähdyttely palon jälkeen voi vaatia jopa kymmeniä tuhansia litroja vettä. Akku voi myös syttyä uudelleen sammuttamisen jälkeen.

” ”Paloturvallisuus pitää suunnitella kokonaisuutena.”

Hyvää rakennustapaa edistämään perustettu Rakennustietosäätiö (RTS) on laatimassa ohjeita kiinteistöjen sähköautojen latauspisteitä koskien. Ohjeet on suunnattu suunnittelijoille ja isännöitsijöille. Linja-aho on ollut ohjetta valmistelevan työryhmän puheenjohtajana.

Ehdotuksessa todetaan, että latauspisteiden paloturvallisuudessa täytyy kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi siihen, että latauspisteiden olemassaolo ja sijainnit merkitään selkeästi pelastushenkilöstöä varten, riittävä vedensaanti turvataan akkupaloja varten ja latauspisteiden sähkönsyöttö voidaan katkaista keskitetysti.

Ohjeissa myös todetaan, että latauspisteet kannattaa sijoittaa pysäköintihallissa paikkaan, josta ajoneuvot on helppo ja nopea siirtää ulos. Lisäksi latauspisteitä sisältävässä pysäköintipaikassa pitäisi olla automaattinen paloilmoitin, sprinklerit ja toimiva savunpoisto.

Linja-aho kuitenkin muistuttaa, että näillä näkymin jo 2030-luvulla enemmistö autoista niin kaduilla kuin pysäköintihalleissa on sähköautoja, jolloin latauspisteiden sijoittelun varaan ei kannata liikaa laskea.

”Paloturvallisuus pitää suunnitella kokonaisuutena.”