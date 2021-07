Paikkansa ensilennolla luovuttaneen henkilön tilalle nousee kaikkien aikojen nuorin avaruusmatkustaja 18-vuotias hollantilainen Oliver Daemen.

Aikatauluongelmat ovat tavalla tai toisella tuttuja lähes kaikille ihmisille, ja joskus päällekkäin osuvia menoja joutuu väkisinkin priorisoimaan.

Kakkoseksi jää kuitenkin harvoin tapahtumia, joiden pääsylipuilla on hintaa miljoonia euroja.

Nyt näin on kuitenkin käynyt. Amazonin toimitusjohtajan paikan juuri jättäneen miljardööri Jeff Bezosin on määrä lentää avaruusyhtiönsä Blue Originin ensimmäisellä miehitetyllä avaruuslennolla ensi tiistaina.

Yksi New Shepard -kapselin istumapaikoista myytiin huutokaupassa, jonka voittanut tarjous oli huimat 28 miljoonaa dollaria eli vajaat 24 miljoonaa euroa.

Lue lisää: Paikka miljardööri Jeff Bezosin kymmenminuuttiselle avaruuslennolle meni kaupaksi 28 miljoonalla dollarilla

Torstaina Blue Origin kertoi, että huutokaupan voittaja on päättänyt olla osallistumatta ensimmäiselle lennolle ”aikataulullisten ristiriitojen” vuoksi.

Yhtiön mukaan huutokaupan voittaja päätti siirtää osallistumisensa myöhemmälle New Shepardin lennolle. Hänen henkilöllisyyttään ei vieläkään ole kerrottu.

Asiasta kertovat muun muassa The Guardian ja The New York Times.

Huutokaupan voittajan vapaaksi jättämän paikan ottaa 18-vuotias hollantilainen Oliver Daemen, jonka isä on alankomaalaisen sijoitusyhtiön toimitusjohtaja.

Huutokaupan voittajan vapaaksi jättämän paikan ottaa 18-vuotias hollantilainen Oliver Daemen. Hänestä tulee kaikkien aikojen nuorin avaruusmatkustaja. Samalle lennolle lähtevästä 82-vuotiaasta Mary Wallace Funkista tulee vanhin avaruuteen matkustanut.

Daemenin isä oli mukana huutokaupassa ja hänellä oli Blue Originin mukaan paikka kapselin seuraavalta lennolta. Yhtiö ei ole paljastanut Daemenin lennon hintaa, mutta New York Timesin mukaan Daemenit ovat kertoneet sen olevan huomattavasti pienempi kuin 28 miljoonaa.

Kapselin kyytiin ovat lähdössä Daemenin lisäksi Jeff Bezos, hänen veljensä Mark Bezos sekä 82-vuotias lentäjä Mary Wallace Funk, joka läpäisi NASA:n kriteerit astronauteille jo 1960-luvulla.

Lentäjä Mary Wallace Funkista tulee kaikkien aikojen vanhin avaruudessa käynyt henkilö.

New York Timesin mukaan Daemen tulee olemaan kaikkien aikojen nuorin avaruudessa käynyt henkilö ja Funk taas kaikkien aikojen vanhin.

Maailman rikkaimmasta ihmisestä Bezosista tulee toinen avaruudessa käynyt miljardööri lyhyen ajan sisällä. Brittiläinen Virgin-yhtiön luoja Richard Branson lensi oman avaruusyhtiönsä aluksella avaruuteen viime sunnuntaina.