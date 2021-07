Layetten velkojen määrä on yhteensä yli puoli miljoonaa euroa.

Lempääläinen neuvola-startup Layette on hakeutunut konkurssiin. Pirkanmaan käräjäoikeus asetti yhtiön konkurssiin sen omasta hakemuksesta tiistaina 13. heinäkuuta.

Yhtiö kehitti vuonna 2018 julkaistua äitiyssovellusta, joka perustuu sen mukaan suomalaiseen tutkittuun neuvolatietoon.

Se kertoo verkkosivuillaan voittaneensa useita palkintoja. Se on palkittu esimerkiksi Kasvu Openin kasvupotentiaalisimpana Digital Health -yrityksenä vuonna 2016. Silloin yhtiö kantoi vielä nimeä Applicado.

Yksi yhtiön sijoittajista on ollut tunnettu radio- ja televisiojuontaja Jaajo Linnonmaa.

Yhtiö on pyrkinyt laajentumaan myös kansainvälisille markkinoille. Se kertoo verkkosivuillaan etsivänsä kumppaneita laajentamaan yrityksen liiketoimintaa ainakin Japaniin ja Kiinaan.

”Suomi ei ollut meille ikinä päämarkkina, vaan isot neuvottelut olivat ympäri maailmaa”, kertoo Layetten toimitusjohtaja Sini Havukainen HS:lle.

Havukaisen mukaan yhtiön kohtaloksi koitui koronapandemia, jonka myötä kaikki neuvottelut keskeytyivät.

”Olimme tekemässä Layetteen virtuaalineuvola-osuutta. Jos se olisi ollut valmiina, olisi korona voinut olla meille jopa etu.”

Havukainen elättelee vielä toiveita, että joku ostaisi sovelluksen ja jatkaisi sen toimintaa.

Konkurssihakemuksen mukaan Layette on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön, eikä se kykene suoriutumaan veloistaan.

Yhtiön suurin velkoja ovat Business Finland ja Valtiokonttori, joilla on yhtiöltä saatavia noin 346 000 euroa. Toinen suuri velkoja on Nordea, jolla saatavia on noin 175 000 euroa.

Layetten velkojen yhteismäärä on noin 544 000 euroa.

Asiakastiedon mukaan Layetten liikevaihto oli 44 000 euroa vuonna 2019 ja 27 000 euroa vuonna 2020.

Yhtiön tappiot olivat molempina vuosina noin 170 000 euroa.