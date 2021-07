Takaisinveto koskee viittä Neutrogena- ja Aveeno-merkkistä aurinkosuojatuotetta Yhdysvalloissa.

Lääkeyhtiö Johnson & Johnson on vetänyt Yhdysvalloissa takaisin viisi aurinkosuojatuotetta bentseenilöydösten vuoksi. Bentseeni on karsinogeeni eli syöpävaarallinen aine. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimisto Reuters sekä The Wall Street Journal.

Löydöksen teki ensimmäisenä verkkoapteekki Valisure, joka oli yhteydessä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastoon (FDA) ja pyysi poistamaan tuotteita myynnistä. Johnson & Johnsonin lisäksi Valisure löysi bentseeniä myös muiden valmistajien tuotteista.

Johnson & Johsonin mukaan löydetyn bentseenin määrät ovat kuitenkin pieniä, eikä niillä pitäisi olla terveydellisiä vaikutuksia. Tästä huolimatta yhtiö tiedotti keskiviikkona, että kuluttajien tulisi lopettaa viiden sen valmistaman aurinkosuojan käyttö. Kyseessä olevat aurinkosuojat ovat Neutrogena- ja Aveeno-merkkisiä.

Yhtiö kertoi ilmoittavansa asiasta myös jälleenmyyjille ja järjestävänsä tuotteille palautuksen.

Johnson & Johnsonin mukaan yhtiön aurinkosuojatuotteiden valmistuksessa ei käytetä bentseeniä. Perjantaina FDA kertoi tutkivansa, miten syöpää aiheuttavaa kemikaalia päätyi yhtiön valmistamiin aurinkovoiteisiin.

Valisuren toimitusjohtaja David Light kertoi Reutersille epäilevänsä bentseenin olevan peräisin saastuneista raaka-aineista, sillä löydöksiä tehtiin useiden valmistajien tuotteista.

EU:n kemikaali­lainsäädännössä bentseeni on luokiteltu muun muassa syöpää aiheuttavaksi sekä perimää vaurioittavaksi. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teollisuus- ja kuluttaja­kemikaalien ryhmäpäällikön Annette Ekmanin mukaan bentseeni on mainittu Euroopan parlamentin ja neuvoston kosmetiikka-asetuksen kiellettyjen aineiden luettelossa.

Näin ollen bentseeniä ei lähtökohtaisesti saa olla EU:ssa markkinoille tuotavissa aurinkosuojatuotteissa ja muissa kosmetiikka­valmisteissa.

”Tukes ei kuitenkaan tietääkseni ole valvonut tätä vaatimusta”, Ekman kertoo.

Ekmanin mukaan Johnson & Johnsonin tuotteista löydetty bentseeni on kuitenkin hyvä muistutus siitä, että asiaa pitäisi välillä tarkastella.

Kosmetiikka-asetuksessa säädetään myös, että kiellettyjen aineiden pienten määrien tahaton esiintyminen on sallittu, mikäli se on peräisin luonnollisten tai synteettisten ainesosien epäpuhtauksista, valmistusprosessista, varastoinnista tai pakkauksista niin, ettei sitä voida hyvässä tuotantotavassa teknisesti välttää.

Tämä kuitenkin edellyttää, että kyseessä oleva kosmeettinen valmiste on tavanomaisesti käytettynä turvallinen ihmisen terveydelle. Ekmanin mukaan kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilö osoittaa turvallisuuden muun muassa turvallisuusselvityksellä.