The New York Times selvitti, miten yksi maailman suurimmista rahti­laivoista jumittui Suezin kanavaan: Ohjeita antanut luotsi ajautui sana­harkkaan kapteenin kanssa

Suezin kanavaan juuttuneen Ever Givenin äänitallenteisiin perehtyneiden henkilöiden mukaan aluksen kapteenin ja kanavan luotsien välillä syntyi kiistaa siitä, miten alusta olisi pitänyt ohjata vaikeissa olosuhteissa.

Rahtilaiva Ever Given tukki Suezin kanavan maaliskuun lopulla.

Ever Given, yksi maailman suurimmista rahtilaivoista, juuttui Egyptissä sijaitsevaan Suezin kanavaan kuudeksi päiväksi maaliskuun lopulla.

Rahtiliikenteen pysäyttänyttä tilannetta seurattiin aktiivisesti ympäri maailmaa, ja se aiheutti internetissä myös meemien tulvan.

Tukoksen avautumisen jälkeen Suezin kanavaa ylläpitävä viranomainen (SCA) velvoitti Ever Givenia pysymään ankkurissa Isossa Katkerajärvessä, kunnes korvaus­summasta päästäisiin sopuun. Alus vapautui vihdoin heinäkuun alussa.

Ever Givenin juuttumiseen johtaneita syitä tutkitaan kuitenkin edelleen. Sanomalehti The New York Times (NYT) on selvittänyt, miten lähes alus ylipäätään jumittui kanavaan. Tutkinnan myötä tapahtumien kulusta on paljastunut mielenkiintoisia yksityiskohtia.

” Suezin kanavan luotsien sekavat käskyt ovat voineet viedä tilannetta huonompaan suuntaan.

Alun perin aluksen hallinnan menettämisen kerrottiin johtuneen kovasta tuulesta. Myöhemmin SCA kuitenkin sanoi tiedotus­tilaisuudessa, että voimakkaan tuulen sijaan syynä on saattanut olla tekninen tai inhimillinen virhe.

NYT:n selvityksen mukaan Suezin kanavan luotsien sekavat käskyt ovat voineet viedä tilannetta huonompaan suuntaan.

SCA:n sääntöjen mukaan paikalliset luotsit neuvovat aluksen miehistöä ohjauksessa ja navigoinnissa, vaikka kapteenit ovatkin viime kädessä vastuussa alusten ohjaamisesta. Alusten upseerien mukaan kapteenit kuitenkin jättävät käytännössä noudattamatta luotsien ohjeita vain harvoin.

Merenkulkuun erikoistuneen asianajajan Alfred Kufflerin mukaan kapteenit ovat vaikeassa asemassa, sillä he ovat hyvin pitkälti luotsien eli paikallisten asiantuntijoiden armoilla.

Kun Ever Given saapui kanavaan, se alkoi mutkitella jo muutaman mailin etenemisen jälkeen. Riippumatta siitä, mikä aiheutti aluksen poikkeuksellisen liikehdinnän, luotsien toimet näyttävät vaikeuttaneen tilannetta, kertoo The New York Times.

Ever Givenin äänitallenteita kuulleen henkilön mukaan yksi luotseista antoi epätavallisen aggressiivisia komentoja, joiden mukaan alusta olisi pitänyt ohjata ensin tiukasti oikealle, sitten vasemmalle.

Kapteeni Krishnan Kanthavelin ja luotsin välille syntyi kiista, kun kapteeni puuttui tilanteeseen ja suoristi aluksen. Ruorimiehen pyrkiessä keskittämään alusta kaksi luotsia alkoivat puolestaan kiistellä keskenään.

Kanavaa edetessään aluksen nopeus alkoi kiihtyä.

Ever Given kulki Suezin kanavan halki 7. heinäkuuta viranomaisten päästyä uudelleen sopuun varustamon kanssa.

Ensimmäinen luotsi käski alusta jatkamaan täyttä vauhtia eteenpäin, jolloin nopeus kasvoi 13 solmuun, vaikka kanavan nopeusrajoitus on kahdeksan solmua. Toinen luotsi yritti puolestaan perua käskyn, jolloin luotsien välille syntyi jälleen kiistaa.

Kun kapteeni Kanthavel yritti jälleen puuttua tilanteeseen ja hidastaa alusta, ensimmäinen luotsi sanoi jotain, joka äänitallenteisiin perehtyneen mukaan kuulosti uhkaukselta poistua paikalta.

Asiantuntijoiden mukaan luotsi yritti todennäköisesti saada nopeutta lisäämällä aluksen peräsimen takaisin hallintaan. Lopulta alus jäi penkkaan.

Juuttumiseen on voinut vaikuttaa NYT:n mukaan myös se, ettei SCA lähettänyt paikalle hinaajia, jotka olisivat voineet auttaa aluksen hallitsemisessa. SCA:n edustaja ei vastannut NYT:n kommentti­pyyntöön hinaajien puuttumisesta.

NYT:n mukaan SCA on kieltänyt luotsien tekemät virheet mutta kertonut kuitenkin lisäävänsä luotsien koulutusta.

SCA:n johtava luotsi Farid Roushdy syytti tapahtuneesta haastavia sääolosuhteita sekä aluksen hitaita reaktioita annettuihin ohjeisiin.

”Tapahtuma ei ollut minkään luotsin hallittavissa hiekkamyrskyn, näkyvyyden puutteen ja voimakkaan tuulen vuoksi”, Roushdy kommentoi.

Hänen mukaansa tilanteessa mukana olleet luotsit olivat kummatkin kokeneita.

Myös tilanteen ennaltaehkäisyssä olisi voinut olla parantamisen varaa.

SCA:lla ei ollut järjestelmää, jonka avulla se olisi voinut seurata sääoloja tai varoittaa laivoja huonosta säästä, kertoo henkilö, jolla on tietoa tutkinnan yksityiskohdista.

Sekä Ever Given että muut laivat kuitenkin laahasivat ankkureitaan, mikä oli selkeä merkki siitä, että sää on epätavanomaisen haastava.

Ever Givenin kapteeni Kanthavel päätti kuitenkin jatkaa matkaa tästä huolimatta. NYT:n mukaan päätökseen ovat saattaneet vaikuttaa kaupalliset paineet, sillä rahtimarkkinat olivat jo muutenkin ylikuumentuneet länsimaisten kuluttajien lisääntyneiden verkko-ostosten vuoksi.

Päätöksellä oli kuitenkin kaupallisesti tuhoisat vaikutukset: Suezin kanavan tukos pysäytti pelkästään yhden vuorokauden aikana noin 10 miljardin dollarin edestä kauppaliikennettä.

Merenkulun säädösten mukaan vastuu onnettomuuksien tutkinnasta on sekä maalla, jossa tilanne tapahtui, että maalla, jonka lipun alla alus liikennöi. Ever Given on rekisteröity Panaman lipun alle.

Egyptin viranomaisten tähän mennessä antamien kommenttien perusteella vaikuttaa epätodennäköiseltä, että tutkinnassa päädyttäisiin syyttämään SCA:ta tai sen luotseja tapahtuneesta.

Tutkintaan perehtyneen henkilön mukaan Egypti on myös ollut hidas luovuttamaan Panamalle tärkeitä tutkintaan liittyviä tietoja, kuten selvityksiä luotsien kokemuksesta, huonojen sääolosuhteiden käytännöistä sekä kanavan komento­tornissa käydyistä keskusteluista.

NYT:n mukaan tutkinnan valmistuminen voi viedä vielä monta kuukautta.