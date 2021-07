Main ContentPlaceholder

Talous | Metsät

Etlan selvitys: Hakkuut heikentävät metsän hiilinielua jopa kaksinkertaisesti runkopuun mukana poistuvaan hiilimäärään verrattuna

Hakkuukertymällä on Etlan mukaan yllättävän suuri vaikutus hiilinielujen kehitykseen. Etlan tutkijan Jussi Lintusen mukaan on luultavaa, että kasvatushakkuiden nieluvaikutus on avohakkuuta pienempi.

Suomen metsänielut voimistuivat Etlan mukaan huomattavasti viime vuonna, kun hakkuut vähenivät. Etla arvioi hiilinielujen heikkenevän eli palaavan pandemiaa edeltävälle tasolle lähivuosina, kun metsäteollisuus toipuu ja hakkuukertymä kasvaa.