Valmet Automotive on tehnyt esi­sopimuksen aurinko­kennoihin perustuvien sähkö­autojen valmistuksesta

Tuotannon on määrä käynnistyä ensi vuonna.

Uudenkaupungin autotehtaan omistava Valmet Automotive on tehnyt aiesopimuksen hollantilaisen Lightyearin kanssa aurinkokennoihin perustuvien sähköautojen valmistuksesta.

Tuotannon on määrä käynnistyä ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, kertoo Valmet tiedotteessaan.

Lightyearin ja Valmet Automotiven tavoitteena on allekirjoittaa aiesopimuksella määritelty valmistus­sopimus elokuun aikana. Tiedotteen mukaan tavoitteena on valmistaa rajoitettu sarja Lightyear One -mallin sähköautoja.

Valmet Automotiven mukaan Lightyear saavutti äskettäin prototyyppimallillaan 710 kilometrin ajomatkan yhdellä latauksella.

Lightyear on perustettu vuonna 2016. Se työllistää yli 200 henkilöä.