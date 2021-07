Metsä Groupin Ilkka Hämälä: Metsien käsittelyn muuttaminen on viime kädessä metsän­omistajien vastuulla

”Välinpitämättömyys ei ole tässä kenenkään etu”, sanoo Hämälä viime aikojen metsäkeskustelusta.

Metsä Groupin pääjohtajan Ilkka Hämälän mielestä viime aikojen metsäkeskustelu on ollut hyvä asia, sillä se on kertonut metsien merkityksestä suomalaisille.

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä haluaa puuttua siihen käsitykseen, että metsäteollisuuden tulisi muuttaa sitä, miten metsiä hakataan.

Julkisuudessa viime viikkojen metsäkeskustelu on osin tiivistynyt metsäteollisuuden sekä ilmasto- ja ympäristöliikkeen kaksintaisteluksi.

Hämälä korostaa, että esimerkiksi Metsä Group yrityksenä ei ole metsänomistaja, joka voisi päättää omien metsiensä käytöstä.

Metsä Groupin toiminta on välillistä, metsäpalveluiden tuottamista, Hämälä sanoo.

”Meidän pitää tuoda metsänomistajille tietoa, kuinka metsien hoitoa ja käyttöä voi viedä eteenpäin. Ja saada se muutos tapahtumaan siellä.”

Tarkoittaako Hämälä, että metsien käyttö ei ole Metsä Groupin vastuulla?

”Se, miten metsien käyttöä kehitetään, on meidän vastuullamme. Koska me olemme iso toimija. Me tarjoamme palveluita ja asiantuntemusta metsien omistajille”, hän sanoo.

”Mutta se varsinainen toimi meidän täytyy saada metsänomistajan päätöksellä syntymään.”

Esimerkkeinä yrityksen edistämistä muutoksista hän antaa lahopuiden lisäämisen ja aurauksen vaihtamisen kääntömätästykseen ennen taimien istuttamista.

Hämälä, kuten metsäteollisuus ylipäätään, kannattaa sekä ely-keskuksien ja Suomen ympäristökeskuksen kritisoimaa PEFC-metsäsertifiointia että FSC-sertifiointia. Hänestä ne voivat tukea muutoksia.

Viime viikot ovat Hämälän mielestä osoittaneet, että metsät ovat suomalaisille tärkeitä, vaikkakin sitten eri näkökulmista.

Hän pitää vilkasta ja pitkään käytyä keskustelua hyvänä asiana.

”Välinpitämättömyys ei ole tässä kenenkään etu.”

Hämälä kommentoi keskustelua diplomaattisesti. Hänen mukaansa molemmilta puolilta, metsän käytön rajoittamista ja edistämistä kannattavilta, on kuultu sekä asiantuntijalähtöisiä että tunnepitoisia puheenvuoroja.

”Me emme tule koskaan saavuttamaan konsensusta. Mutta sen ristiriitaisuuksien ja eri näkökulmista tulevan keskustelun voiman täytyy viedä tätä kehitystä eteenpäin.”

Keskustelun ytimessä olivat viime viikolla julkistetut EU-komission lainsäädäntöehdotukset ja metsästrategia.

Hämälä on samaa mieltä monien metsäteollisuuden edustajien kanssa siitä, että strategia huomioi metsien talouskäytön paremmin kuin sen ensimmäinen vuotanut versio.

Komission ehdotuksista maankäytön hiilinieluja koskevaa ehdotusta Hämälä kehuu siitä, että laajasti kritisoitu hiilinielujen vertailutasojen laskentakaava olisi poistumassa.

Komissio haluaisi nostaa EU:n hiilinielujen tason 310 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin. Ehdotuksessa Suomen osuudeksi tästä oli kirjattu noin 17,8 miljoonaan tonnin nettonielut.

”Se on mahdollinen hyvällä metsien kasvun edistämisellä saavuttaa”, Hämälä sanoo.

Kritisoitavaa hän löytää uusiutuvan energian direktiivin uudistuksesta. Hän toteaa, että ensinnäkään puumarkkinoita ei tulisi vääristää tämänkaltaisilla lainsäädäntömekanismeilla.

Esityksessä energiaksi käytettävän biomassan kestävyyskriteereitä kiristettäisiin. Ne ovat lisäksi aiemmin koskeneet vain yli 20 megawatin suuruisia voimalaitoksia, mutta jatkossa ne koskisivat kaikkia yli viiden megawatin laitoksia.

Muutos ei ole suuri Metsä Groupille, mutta Hämälä on huolissaan pienemmistä toimijoista, joiden paperityön määrä tämän myötä kasvaa.

Seuraavaksi EU-parlamentti ja jäsenmaista koostuva neuvosto käsittelevät komission ehdotuksia.

Komissio on esimerkiksi metsästrategiassa pitänyt vahvasti esillä sitä, että lyhytikäisistä ja kertakäyttöisistä puutuotteista tulisi siirtyä tuottamaan korkeamman jalostusasteen puutavaraa.

Myös tähän liittyen Hämälä haluaa korjata väärinä pitämiään käsityksiä.

”Kun todetaan, että tehdään perusraaka-ainetta sellua ja sitä ei jalosteta korkeamman jalostusasteen tuotteiksi, se on kyllä jotenkin omituisen kapea näkökanta. Jossain se jalostetaan korkeamman jalostusasteen tuotteiksi, joita ihmiset käyttävät päivittäisessä elämässään.”

Metsä Groupin sellusta noin 40 prosenttia jää Hämälän mukaan Suomen tehtaille jalostettavaksi. 30 prosenttia myydään Euroopan alueelle ja 30 prosenttia Aasiaan.

Hämälä puhuu tilanteesta ilmastonmuutoksen kannalta. Suomen talouden kannalta asia on tietysti eri, jalostusarvon lisäämisestä olisi hyötyä. Hämälä korostaa lisäksi, että lyhytikäisistä tuotteista esimerkiksi pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.

Osan luonnonsuojelijoista mielestä olisi metsien suojelemiseksi jopa suotavaa, että Suomen metsäteollisuus pienenisi tulevaisuudessa. Heidän mielestään luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjunnasta olisi maan taloudelle muuta hyötyä.

Hämälä vastaa tähän luonnollisesti korostamalla alan merkitystä Suomen taloudelle, ”koska kyllä tänne sitä tulovirtaa tarvitaan.”

”Inhimillisessä toiminnassa ylipäätään, jos lähdetään ihmisten taloudellista aktiviteettia ja tuloa ajamaan alas ja ihmiskunta rupeaa supistamaan kulutustaan, se on ehkä kuitenkin nykyisessä yhteiskuntajärjestelmässä utopia”, Hämälä sanoo.

”Taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen tasapainoa tässä suosittelisin hakemaan ja sen eteen haluan työtä tehdä.”

Hänen mukaansa ala haluaa kehittyä niin, että metsäteollisuutta voidaan pyörittää kestävästi ja että se on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää.